Papel Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım: Papel, yapay zeka ve akıllı ürünlerle finansı yeniden tasarlıyor

Papel, finansal teknolojilerdeki yenilikçi yaklaşımıyla sektördeki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, yapay zeka tabanlı çözümlerle finansal süreçleri daha güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Yıldırım, özellikle KYC (Know Your Customer) süreçlerini hızlandıracak, çağrı merkezi asistanlarıyla kullanıcı deneyimini geliştirecek ve regülasyon uyumunu artıracak yapay zeka çözümleri ile sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Papel, 2026 yılına kadar yapay zeka destekli RegTech altyapısını geliştirerek Türkiye'nin fintech ekosisteminde örnek bir model oluşturmayı planlıyor.

İşte Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım'ın açıklamaları:

1. Seyhan Bey, Papel son dönemde teknolojiye yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kadar yoğun bir teknoloji odağının arkasında nasıl bir vizyon var?

Aslında bizim için teknoloji bir araç değil, bir anlayış. Papel’i kurarken hedefimiz sadece ödeme sistemleri geliştirmek değildi; kullanıcıyı anlayan, ona güven veren bir finansal ekosistem yaratmaktı. Bugün yapay zekâ bu vizyonun kalbinde yer alıyor. Çünkü artık kullanıcı hız, güvenlik ve sezgisel deneyim bekliyor. Biz de kullanıcıların bu beklentilerini karşılayacak çözümleri adım adım hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda müşterilerimize sunduğumuz “Yüz ile Ödeme” ürünümüz bu stratejimizin bir parçası. Buna benzer, Türkiye’de daha önce yapılmamış, yenilikçi ürünlerimizi kullanıcılarımızla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor.

2. Uzaktan üye kabulü süreçlerinizde Amani ile bir iş birliği başlatıyorsunuz. Amani, global ölçekte çok bilinen, büyük finans markalarına da hizmet veren bir kurum. Bu iş birliği Papel için nasıl bir anlam taşıyor?

Amani bizim için sadece bir çözüm sağlayıcısı değil, stratejik bir teknoloji ortağı. KYC süreçlerinde saniyeler içinde doğrulama yapabilen, tamamen yapay zekâ tabanlı bir sistemi çok yakında devreye alacağız. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcı deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırmayı, güvenlik standartlarımızı da bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Dünyada tanınan bir teknolojiyle yapılacak bu iş birliği, Papel’in vizyonunu da global bir seviyeye taşıyacak.

3. Yapay zekâ demişken… bu teknoloji artık neredeyse her yerde konuşuluyor. Papel’de AI nerelere dokunacak?

Aslında her yere. Çağrı merkezinde robot asistanlarımızın müşteriyi tanıdığı, duygusal tonu analiz edip doğru yönlendirme yapabildiği bir sistemi devreye alıyoruz.

Operasyon tarafında süreçleri izleyen ve kendi kendine öğrenen algoritmaların test aşamaları tamamlanmak üzere. Ayrıca teknoloji entegrasyonu tarafında, yapay zekâ destekli asistanlarımız sayesinde müşterilerimizin entegrasyon süreçlerini çok daha hızlı ve kolay hale getireceğiz.

Yakın dönemde yapay zekâyı sadece operasyonel süreçlerde değil, büyüme ve pazarlama tarafında da aktif şekilde kullanmaya başlayacağız. Veri analitiği modellerimizle doğru müşteri segmentasyonunu yapabilecek, kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş kampanyalar tasarlayabileceğiz. Böylece kullanıcılarla daha doğru zamanda, daha anlamlı bir şekilde buluşarak etkileşimi sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Kısacası, sistem çok yakında sadece “cevap veren” değil, “anlayan ve önceden çözüm üreten” bir yapıya dönüşecek.

4. Biraz da RegTech’ten bahsedelim. 2026 planlarınızda bu kavram sıkça geçiyor. Nedir RegTech ve Papel bu alanda ne hedefliyor?

RegTech, yani “regülasyon teknolojileri”, artık sadece global bankaların değil, tüm fintech ekosisteminin gündeminde. Bu alan, finansal sistemleri daha güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir hale getiren en önemli dönüşüm araçlarından biri.

Papel olarak amacımız; uyum süreçlerini manuel kontrollerden çıkarıp, yapay zekânın yönettiği otonom bir yapıya dönüştürmek. Yani bir ihlal ya da risk durumunu insan fark etmeden önce sistemin kendisinin tespit ettiği, uyarı verdiği ve aksiyon alabileceği bir model tasarlıyoruz. Böylece hem güvenlik hem de regülasyon uyumu tamamen proaktif bir hale gelecek.

Harvard Business School’da aldığım Fintech Innovation and Strategy eğitimi, bana bu konunun uluslararası yansımalarını yakından görme fırsatı sundu. Dünyada birçok kurum yapay zekâyı uyum süreçlerinin merkezine taşırken, biz de Papel olarak bu dönüşümü Türkiye’de uygulayan elektronik para kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz.

2026’ya kadar yapay zekâ destekli RegTech altyapımızı tamamlayarak, Türkiye’nin fintech ekosisteminde örnek bir model oluşturmak istiyoruz.

5. Bu sistemlerin temelinde nasıl bir yazılım mimarisi var? AI sonuçta şeffaflık gerektiriyor, değil mi?

Kesinlikle. Biz de yapay zekâ mimarimizi “explainable AI” olarak bilinen, kararlarını açıklayabilen sistemler üzerine inşa etmeyi planlıyoruz. Böylece bir işlemin neden onaylandığı ya da reddedildiği sistem tarafından geriye dönük olarak açıklanabilecek.

Finans gibi güven temelli bir sektörde bu düzeyde şeffaflık büyük önem taşıyor, biz de bu altyapıyı yakın dönemde devreye alarak kullanıcı güvenini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

6. Çağrı merkezi, operasyon ve compliance süreçlerinin ortak bir yapıda çalışması size nasıl bir güç kazandıracak?

Tam anlamıyla bütünleşik bir akıl. Yapay zekâ artık sadece veri toplayan bir sistem değil; analiz eden, davranışları okuyan ve her noktada kullanıcıyı koruyan bir yapı haline geldi. Biz buna “finansta empatik teknoloji” diyoruz.

Papel’de hedefimiz, teknolojiyi soğuk bir sistem olarak değil, müşteriyi anlayan, onun dilinden konuşan bir yapı haline getirmek.

7. Bu kadar güçlü bir teknoloji altyapısı kurmak bir fintek için büyük bir adım. Peki sizi diğerlerinden ayıran şey ne?

Farkımız şu: biz teknolojiyi amaç değil, değer yaratma biçimi olarak görüyoruz.

Kimi sadece ödeme altyapısı kurar, kimi sadece regülasyon tarafına odaklanır… biz bunların hepsini yakın gelecekte tek çatı altında, yapay zekâyla harmanlamayı planlıyoruz. Amacımız, kullanıcının güvenini kazanmak, hızı korumak ve aynı zamanda regülasyonlara yüzde yüz uyumlu kalmak — işte bizi farklılaştıran denge bu.

8. Son olarak, Papel kullanıcılarına bu dönüşümle ne söylüyor olacaksınız?

Aslında çok net: “Sizi tanıyan, sizi koruyan ve sizinle birlikte gelişen bir teknolojiyle buluşturuyoruz.”

Yapay zekâyı sadece sistemimize değil, deneyimin kalbine entegre edeceğiz. Çünkü teknoloji, insanı anladığında gerçekten anlam kazanıyor.