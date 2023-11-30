Pegasus, Silikon Vadisi'nde Teknoloji İnovasyon Merkezi kuruyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşümünü başlattığı 2018'den bu yana "Türkiye’nin dijital havayolu" mottosuyla çalışmalarını yürüten Pegasus, bu dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir gelişimini devam ettirmek amacıyla teknoloji alanında önemli bir atılım yapıyor.

Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterecek bir Teknoloji İnovasyon Merkezi kurma kararı alan Pegasus Hava Yolları, projeyle ilgili çalışmalara başladı.

Pegasus, Silikon Vadisi'nde kurulacak merkezle, dünyada teknoloji alanındaki en son gelişmeleri yerinde takip etmeyi ve değerlendirmeyi hedefliyor. Bu adım, şirketin küresel ölçekte daha da rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacak ve teknolojik yeniliklere olan bağlılığını güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, teknoloji yatırımlarının kendilerini farklılaştıran en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirtti.

Öztürk, dijital dönüşümlerini başlattıkleri 2018'den bu yana ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital havayolu' vizyonumuz doğrultusunda, misafirlerimizin seyahat deneyimini ve çalışanlarımızın iş deneyimini daha kolay, hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi de bu dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir gelişimini devam ettirmek amacıyla, heyecan verici yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz.

Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterecek bir Teknoloji İnovasyon Merkezi kurma kararı aldık. Bu merkezle, teknoloji alanında dünyadaki en son gelişmeleri yerinde takip edecek ve değerlendireceğiz. Farklı teknolojileri deneyimleyerek süreçlerimizi ve misafir deneyimimizi sürekli iyileştirmeye, fark yaratmaya devam edeceğiz. Bu büyük atılım, küresel ölçekte daha da rekabetçi olmamızı sağlayacak."

"Dünyada teknolojiyi en etkin kullanan hava yollarından biri olmaya kararlıyız"

Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık da Pegasus'un misafirlerine en iyi dijital deneyimi sunmak ve havacılık alanında en verimli operasyon yönetimini yürütmek hedefiyle ilerlediğini vurguladı.

Fındık, Pegasus olarak, dünyada teknolojiyi en etkin kullanan hava yollarından biri olmaya kararlı olduklarının altını çizerek, "Bu amaçla start-up’lar, üniversiteler, teknoloji ve havacılık alanındaki diğer oyuncularla iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere önemli adımlar atıyoruz. Silikon Vadisi’ndeki en son teknolojik gelişmeleri takip ederek sadece yerel değil, aynı zamanda küresel bir çerçevede de etkin olma hedefimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İşimize direkt katkı sağlayacağına inandığımız yapay zeka, mobil kabiliyetler, self-servis ve diğer ileri teknolojilere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.