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Pegasus'tan 'tahliye uçuşu' açıklaması

Pegasus, Hatay Havalimanı'ndan dün akşam başladığı tahliye uçuşlarına devam edecek.

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Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Hatay Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başladı.

Yolcular, güncel tahliye seferlerinin duyurularını şirketin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından bulabilecek.

Hatay'dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden ücretsiz biletleme yapılması gerekiyor.

 

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