Pegasus'un yolcu sayısına dış hat dopingi

Pegasus Hava Yolları Nisan 2025’e ilişkin trafik verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Buna göre; Pegasus’un yolcu sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış göstererek 3,45 milyon seviyesine çıktı. Şirket Nisan 2024’te 2,92 milyon yolcu taşımıştı.

Pegasus’tan KAP’a yapılan açıklama göre; nisan ayı doluluk oranı yüzde 86,8 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puanlık bir düşüş anlamına geliyor.

Pegasus’un yolu trafiği hem iç hem dış hatlarda artış gösterdi. İç hatlarda taşınan yolcu sayısı yüzde 8 artışla 1,22 milyon, dış hatlarda ise yüzde 25 artışla 2,23 milyona çıktı.

Şirket ocak-nisan döneminde 12,48 milyon yolcu taşıdı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir atışa karşılık geliyor. Geçen yıl Pegasus’la 10,99 milyon yolcu seyahat etmişti.

Pegasus'ta 2025'in ilk dört ayında durum nasıl?

Ocak-nisan dönemindeki doluluk oranı ise yüzde 86,3 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 87,5 olarak açıklanmıştı.

Ocak-nisan döneminde şirketin iç hatlarda taşıdığı yolcu sayısı yüzde 5 artışla 4,31 milyondan 4,52 milyona ulaştı.

Aynı dönemde dış hatlardaki yolcu sayısı ise yüzde 19’luk artışla 6,67 milyondan 7,95 milyona çıktı.