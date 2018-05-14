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Penta'nın halka arzı ertelendi

Penta Teknoloji'nin halka arzı talebin planlananın altında kalması nedeniyle ertelendi.

Penta'nın halka arzı ertelendi
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Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret AŞ'nin (Penta Teknoloji) halka arzı, yeterli talep gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Penta Teknoloji’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, halka arzın, planlanan talep tutarının altında talep gelmesi nedeniyle daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere ertelendiği bilgisi verildi.

Penta Teknoloji, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı iznin ardından 10-11 Mayıs'ta 9,5-11,4 TL aralığındaki hisse fiyatı ile talep toplamıştı.

Kaynak: Reuters

Son dakika halka arz Penta

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