Penti, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Penti, bu raporla ürün sürdürülebilirliği konusunda somut hedefler ve taahhütler ortaya koyan ilk ve tek giyim perakende markası oldu.

Doğanın ve gelecek kuşakların kendi gereksinimlerine cevap verme yeteneklerini tehlikeye atmadan, içinde bulunduğumuz ve ait olduğumuz gezegeni korumanın önemini bilen ve en önemlisi ‘Sorumlu Üretim Sorumlu Tüketim’ felsefesini odağına alan Penti; sürdürülebilir olmak için atılan adımların insan, doğa ve dünyada büyük dönüşümlere sebep olması adına çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en sevilen iç giyim markası olarak sadece üretime değil dünyaya karşı koruma sorumluluğuna da tutkuyla bağlı olan Penti, doğaya iyi gelecek çözümler aramaya devam ediyor.

Penti, sürdürülebilirlik hedeflerini 10 yıllık bir plan çerçevesinde ürünler, üretim fabrikaları ve mağazalar olarak 3 farklı başlık altında değerlendiriyor. Su, enerji ve kimyasal ürünlerin kullanımını azaltan yeni teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden marka, 2025’e kadar sürdürülebilir pamuk ve dönüştürülmüş polyester kullanımını %45’e, 2027’ye kadar %60’a ve 2030 yılında %95’e çıkarmayı hedefliyor.

Penti, yayınladığı raporda sürdürülebilirlik modeli kapsamındaki çalışma alanları ve hedeflerini dört ana başlıkta topluyor:

Bilgi; Penti’nin konusunda uzman, kuruluşundan itibaren risk ve fırsat analizlerini sağlıklı ve isabetli yapabilen kaliteli ve eşitlikçi yönetimiyle, bu yönetimin tüm paydaşların temsilini ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak şekilde etik bir zemine oturtulmuş iş anlayışını temsil etmektedir.

Tutku; üretim süreçleri ve ürünlerin müşterilerin kullanımı da dahil olmak üzere, gezegenimizin kaynaklarının ve eşsiz değerimiz olan suyun korunması, karbonun, her türlü sera gazı emisyonunun sıfırlanması ve doğadaki biyoçeşitliliğin devamlılığının sağlanması, yeşil ve döngüsel ekonomiyle uyumlu iş yapma şeklini temsil etmektedir.

Saygı; başta Penti çalışanları olmak üzere talep ve değer zincirinde temas halinde olduğu kişilerin öncelikle fiziksel ve zihinsel sağlıklarının korunması, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, çeşitliliği algılayan ve kapsayan daha eşitlikçi ve her bireyin gelişimini destekleyici bir ekosistem oluşturma çabasını temsil etmektedir.

Özen; toplumun ortak gelişim ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veren, yarattığı ekonomik ve sosyal değeri tüm paydaşlarına erişilebilir kılan paylaşımcı ilerleme ilkelerini temsil etmektedir.

Penti, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik raporu ile üretmeye devam ederken güzel bir geleceği de hep birlikte özenle kucaklamayı diliyor.