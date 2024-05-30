Petkim'in ilk çeyrekte üretim miktarı azalırken, satışları arttı

Petkim'in Faaliyet Raporu'nda yer alan verilere göre, geçen yılın ilk çeyrek döneminde 434 bin 427 ton olan satış miktarı, bu yıl 451 bin 834 tona yükseldi.

Net satış tutarı 16,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde tutar 16,3 milyar TL olmuştu.

Şirket'in kapasite kullanım oranı geçen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 63,9'dan yüzde 57,7'ye indi.

Yatırım harcamalarıyla ilgili değerlendirmede, "2024 yılında gerçekleştirilecek olan yatırımlar; fabrikaların modernizasyon yatırımları, genel iyileştirme yatırımları ile teknoloji geliştirme, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarıdır. Petkim’in 2024 yılının ilk üç ayındaki yatırım harcaması tutarı 568.708 bin TL’dir. " denildi.

Şirket'in geçen yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL olan net zararı, bu yıl aynı dönemde 870,5 milyon TL kara dönüştü.