Petrol Ofisi CEO'su Abbasoğlu “bp yatırımıyla enerji altyapı grubuna dönüştük”

2025 yılı, Petrol Ofisi için ye­ni bir dönemin başlangı­cı oldu. Şirket, bp’nin Tür­kiye’deki akaryakıt dağıtım ağını ve altyapı varlıklarını devralarak, enerji sektöründe son yılların en büyük dönüşümlerinden birini gerçekleştirdi. Bu satın alma ile bp’den gelen 770 istasyonla birlik­te istasyon ağı yaklaşık 2700 adet oldu. Petrol Ofisi CEO’su Meh­met Abbasoğlu, "2024 itibarıyla 458 milyar TL’lik ciroya ulaştık. 2025 konsolide ciro hedefimiz ise 14 milyar dolar. Bu cironun yak­laşık 1,5 milyar dolarının bp’den kaynaklanmasını bekliyoruz. Biz kendimizi akaryakıt dağıtım şir­ketinden ziyade bir enerji altyapı grubu olarak konumluyoruz. Teş­bihte hata olmaz, jet-ski değil tan­ker yönetiyoruz” diye konuştu. “2.700’ü aşkın istasyon, 9 akar­yakıt terminali, 18 havaalanı ik­mal ünitesi, 1 LPG terminali ve 1,5 milyon metreküplük yakıt de­polama kapasitesiyle sektör lide­riyiz” diyen Mehmet Abbasoğlu, enerji, inovasyon, sürdürülebilir­lik ve müşteri deneyimi eksenin­de faaliyet gösteren çok boyutlu bir enerji altyapı grubu olarak böl­gesel ölçekte de güçlü bir oyuncu olduklarını ifade etti.

Abbasoğlu, satın alma süreci­nin operasyonel uyum ve finansal entegrasyon açısından 'Harvard vaka çalışması' düzeyinde başa­rılı bir M&A örneği olarak değer­lendirildiğini de sözlerine ekledi.

Dönüşüm 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanacak

“bp istasyonlarının Türkiye ge­nelinde yoğun nüfuslu ve merke­zi lokasyonlarda bulunması, Pet­rol Ofisi’ne özellikle büyük şehir­lerde kılcallık ve ölçek ekonomisi açısından önemli bir avantaj sağ­ladı” diyen Abbasoğlu’nun verdi­ği bilgiye göre, bp istasyonlarının Petrol Ofisi ağına katılması süre­ci 2026 yılı son çeyrekte tamam­lanacak. Abbasoğlu, birleşmey­le ilgili bir detaya da vurgu yaptı: “Bu satın almanın bir diğer önem­li katma değeri de ATAŞ tasfiye­hanesi ile ilgili. ATAŞ’taki (Ada­na–Tarsus–Mersin Akaryakıt ve Gaz Rafinerisi A.Ş.) bp hisse­lerinin bize geçmesi ile birlikte 1,5 milyon metrekarelik bir alan­da kurulu 577 milyon metreküpe yakın depolama kapasitesiyle ül­kenin enerji güvenliği ve erişimi açısından önemli bir değere sa­hip olduk.” bp’nin Türkiye ope­rasyonlarının devralınmasının ardından şehirler arası yollar ve büyükşehir merkezlerinde 180– 350 kW hızlı şarj ünitelerinin kurulumu önceliklendirildi. Ab­basoğlu, “Borusan EnBW iş bir­liğiyle 1 milyar TL yatırım kapsa­mında istasyonlara yüksek hızlı şarj altyapısı entegre ediliyor. Her bir şarj noktası, yaklaşık 4.500 ton karbon salımını engelleyecek. Şarj cihazları %100 yenilenebi­lir enerji kaynaklarıyla çalışıyor; 30 dakikada %80 batarya dolulu­ğu sağlanabiliyor” diye konuştu.

Sabiha Gökçen’de yeni proje

Petrol Ofisi, 18 havaalanında­ki ikmal üniteleriyle yılda çeyrek milyon uçağa yakıt ikmali yapı­yor. Abbasoğlu, konuya yönelik şunları söyledi: “Antalya Hava­limanı’nda POTAS iştirakimizle yer alıyoruz. Antalya Havalimanı 82 milyonluk yolcu kapasitesiy­le dünyanın en yoğun ilk 10 hava­limanından biri., Ortağımız ATS Antalya Akaryakıt öncülüğünde bu çok önemli projeye katkı sağ­lıyor, toplam 85 bin metreküplük 5 yeni akaryakıt tankı ile birlikte yeni Antalya Havalimanı’nın gü­cüne güç katıyoruz. Şimdi ben­zer bir projeyi yeni bir iştirak­le Sabiha Gökçen Havalimanı’n­da da hayata geçirmek üzereyiz. TAV İnşaat’la birlikte başlattığı­mız projemizle T.C. Savunma Ba­kanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ANT’ye bağlı boru hatlarını kulla­narak Antalya havaalanında ihti­yaç duyulan jet yakıtını deniz ter­minalimizden direkt olarak ha­valimanına aktarıyoruz. Böylece karayollarındaki ilgili trafiği or­tadan kaldırıyor, bölgenin enerji güvenliğine de önemli katkı sağ­lıyoruz.”

“Madeni yağ ihtiyacının yarısını karşılayabiliriz"

Petrol Ofisi’nin Kocaeli Derin­ce’deki madeni yağ fabrikası, yıl­lık 220 bin tonluk kapasiteye ve 8 bin ton depolama alanına sahip. Abbasoğlu, söz konusu tesis ile ilgili şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 30 milyon dolarlık yeni yatırım­la kapasite artırıldı; Türkiye’nin yıllık 500 bin tonluk ihtiyacının neredeyse yarısı tek başına kar­şılanabilir hale geldi. Fabrikada kurulan 2.074 güneş paneli, enerji ihtiyacının üçte birini karşılıyor; hedef, bu oranı üçte ikiye çıkar­mak. 400’den fazla ürün gamıyla binek araçlardan ağır ticari araç­lara, elektrikli araçlardan deniz­cilik ve endüstriyel çözümlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapılıyor. Yapılan ihracatla yılda ortalama 50 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor. Chevron gibi global markalara üretim yapılır­ken, farklı iklim koşulları ve elekt­rikli araçlar için özel formülas­yonlar geliştiriliyor.”

Bodrum Marina’da stratejik istasyon

Petrol Ofisi Grubu, Muğla’daki yedinci marina istasyonunu Milta Bodrum Marina’da hizmete açtı. Mehmet Abbasoğlu, “Bodrum Kalesi’nin önünde konumlanan bu istasyon hem sembolik değeri hem de stratejik konumuyla önemli. Milta Bodrum Marina’daki istasyon, özelleştirme sonrası Petrol Ofisi tarafından işletilmeye başlandı. Bodrum bölgesinde Petrol Ofisi’nin denizcilik satışlarında pazar payı yaklaşık %50 civarı” dedi.



Türkiye’deki yat bağlama kapasitesi ve ikmalinin yaklaşık %40’ı Bodrum bölgesinde karşılanıyor. Türkiye’de yat ve tekne sektörünün büyüklüğü ise 2 milyar dolarlık hacme sahip, yıllık büyüme kapasitesi ise yüzde 20. Yat turizminin turizm gelirlerin içindeki payı yüzde 25’in üzerinde.

Sektörde 1000 istasyon kapandı

“Geçtiğimiz yıl sektör genelinde 14 bin olan istasyon sayısı 13 bine düştü; yani 1.000 istasyon kapanarak sektörden çıktı. Bu sonuç verimlilik açısından öngörülebilir bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Biz ise sektörde yolcu değil hancıyız.”

2 milyar TL’lik rutin yatırım

“Vitol Petrol Ofisi satın alması 2017’de 1,3 milyar avroluk bir işlemle gerçekleştirildi. Bugüne kadar hiç temettü çekilmedi. Tüm gelir yeni yatırımlar için kullanılıyor. Yılda 2 milyar TL’ye yakın bakım, onarım ve operasyonel iyileştirme yatırımı rutin olarak gerçekleştiriliyor.”

Mehmet Abbasoğlu’ndan mesajlar

-Türkiye, akaryakıt ve denizcilik yakıtlarında Avrupa’nın en ucuz ilk 3 ülkesinden biri. Bu yıl yayımlanan raporların bazılarında ilk sıraya oturdu.

-Akaryakıt dağıtım şirketleri, son tüketiciye dağıtım tarafında artık yakıt değil istasyon satıyor. Özellikle şehirler arası yollarda marketlerde ciddi cirolar elde ediliyor.

-Petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi şaşırtacaktır. Bölge hareketli ama 70 dolar bandını aşmamasını öngörüyoruz.

-Petrolün fiyatı rafineri kârlılığını etkiler ancak bizim fiyatlarımızı etkilemez, çünkü regüle bir pazarda faaliyet gösteriyoruz.