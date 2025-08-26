Petrol Ofisi CEO'su Abbasoğlu “bp yatırımıyla enerji altyapı grubuna dönüştük”
Petrol Ofisi, bp’nin Türkiye’deki operasyonlarını devralmasının ardından 2.700 istasyona ulaştı. Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, satın almanın ardından şirketin bir akaryakıt dağıtımcısından çok, enerji altyapı grubu kimliğine kavuştuğunu vurguladı. Şirketin 2025 yılı ciro hedefi ise 14 milyar dolar.
2025 yılı, Petrol Ofisi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Şirket, bp’nin Türkiye’deki akaryakıt dağıtım ağını ve altyapı varlıklarını devralarak, enerji sektöründe son yılların en büyük dönüşümlerinden birini gerçekleştirdi. Bu satın alma ile bp’den gelen 770 istasyonla birlikte istasyon ağı yaklaşık 2700 adet oldu. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, "2024 itibarıyla 458 milyar TL’lik ciroya ulaştık. 2025 konsolide ciro hedefimiz ise 14 milyar dolar. Bu cironun yaklaşık 1,5 milyar dolarının bp’den kaynaklanmasını bekliyoruz. Biz kendimizi akaryakıt dağıtım şirketinden ziyade bir enerji altyapı grubu olarak konumluyoruz. Teşbihte hata olmaz, jet-ski değil tanker yönetiyoruz” diye konuştu. “2.700’ü aşkın istasyon, 9 akaryakıt terminali, 18 havaalanı ikmal ünitesi, 1 LPG terminali ve 1,5 milyon metreküplük yakıt depolama kapasitesiyle sektör lideriyiz” diyen Mehmet Abbasoğlu, enerji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi ekseninde faaliyet gösteren çok boyutlu bir enerji altyapı grubu olarak bölgesel ölçekte de güçlü bir oyuncu olduklarını ifade etti.
Abbasoğlu, satın alma sürecinin operasyonel uyum ve finansal entegrasyon açısından 'Harvard vaka çalışması' düzeyinde başarılı bir M&A örneği olarak değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.
Dönüşüm 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanacak
“bp istasyonlarının Türkiye genelinde yoğun nüfuslu ve merkezi lokasyonlarda bulunması, Petrol Ofisi’ne özellikle büyük şehirlerde kılcallık ve ölçek ekonomisi açısından önemli bir avantaj sağladı” diyen Abbasoğlu’nun verdiği bilgiye göre, bp istasyonlarının Petrol Ofisi ağına katılması süreci 2026 yılı son çeyrekte tamamlanacak. Abbasoğlu, birleşmeyle ilgili bir detaya da vurgu yaptı: “Bu satın almanın bir diğer önemli katma değeri de ATAŞ tasfiyehanesi ile ilgili. ATAŞ’taki (Adana–Tarsus–Mersin Akaryakıt ve Gaz Rafinerisi A.Ş.) bp hisselerinin bize geçmesi ile birlikte 1,5 milyon metrekarelik bir alanda kurulu 577 milyon metreküpe yakın depolama kapasitesiyle ülkenin enerji güvenliği ve erişimi açısından önemli bir değere sahip olduk.” bp’nin Türkiye operasyonlarının devralınmasının ardından şehirler arası yollar ve büyükşehir merkezlerinde 180– 350 kW hızlı şarj ünitelerinin kurulumu önceliklendirildi. Abbasoğlu, “Borusan EnBW iş birliğiyle 1 milyar TL yatırım kapsamında istasyonlara yüksek hızlı şarj altyapısı entegre ediliyor. Her bir şarj noktası, yaklaşık 4.500 ton karbon salımını engelleyecek. Şarj cihazları %100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışıyor; 30 dakikada %80 batarya doluluğu sağlanabiliyor” diye konuştu.
Sabiha Gökçen’de yeni proje
Petrol Ofisi, 18 havaalanındaki ikmal üniteleriyle yılda çeyrek milyon uçağa yakıt ikmali yapıyor. Abbasoğlu, konuya yönelik şunları söyledi: “Antalya Havalimanı’nda POTAS iştirakimizle yer alıyoruz. Antalya Havalimanı 82 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyanın en yoğun ilk 10 havalimanından biri., Ortağımız ATS Antalya Akaryakıt öncülüğünde bu çok önemli projeye katkı sağlıyor, toplam 85 bin metreküplük 5 yeni akaryakıt tankı ile birlikte yeni Antalya Havalimanı’nın gücüne güç katıyoruz. Şimdi benzer bir projeyi yeni bir iştirakle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da hayata geçirmek üzereyiz. TAV İnşaat’la birlikte başlattığımız projemizle T.C. Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ANT’ye bağlı boru hatlarını kullanarak Antalya havaalanında ihtiyaç duyulan jet yakıtını deniz terminalimizden direkt olarak havalimanına aktarıyoruz. Böylece karayollarındaki ilgili trafiği ortadan kaldırıyor, bölgenin enerji güvenliğine de önemli katkı sağlıyoruz.”
“Madeni yağ ihtiyacının yarısını karşılayabiliriz"
Petrol Ofisi’nin Kocaeli Derince’deki madeni yağ fabrikası, yıllık 220 bin tonluk kapasiteye ve 8 bin ton depolama alanına sahip. Abbasoğlu, söz konusu tesis ile ilgili şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 30 milyon dolarlık yeni yatırımla kapasite artırıldı; Türkiye’nin yıllık 500 bin tonluk ihtiyacının neredeyse yarısı tek başına karşılanabilir hale geldi. Fabrikada kurulan 2.074 güneş paneli, enerji ihtiyacının üçte birini karşılıyor; hedef, bu oranı üçte ikiye çıkarmak. 400’den fazla ürün gamıyla binek araçlardan ağır ticari araçlara, elektrikli araçlardan denizcilik ve endüstriyel çözümlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapılıyor. Yapılan ihracatla yılda ortalama 50 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor. Chevron gibi global markalara üretim yapılırken, farklı iklim koşulları ve elektrikli araçlar için özel formülasyonlar geliştiriliyor.”
Bodrum Marina’da stratejik istasyon
Petrol Ofisi Grubu, Muğla’daki yedinci marina istasyonunu Milta Bodrum Marina’da hizmete açtı. Mehmet Abbasoğlu, “Bodrum Kalesi’nin önünde konumlanan bu istasyon hem sembolik değeri hem de stratejik konumuyla önemli. Milta Bodrum Marina’daki istasyon, özelleştirme sonrası Petrol Ofisi tarafından işletilmeye başlandı. Bodrum bölgesinde Petrol Ofisi’nin denizcilik satışlarında pazar payı yaklaşık %50 civarı” dedi.
Türkiye’deki yat bağlama kapasitesi ve ikmalinin yaklaşık %40’ı Bodrum bölgesinde karşılanıyor. Türkiye’de yat ve tekne sektörünün büyüklüğü ise 2 milyar dolarlık hacme sahip, yıllık büyüme kapasitesi ise yüzde 20. Yat turizminin turizm gelirlerin içindeki payı yüzde 25’in üzerinde.
Sektörde 1000 istasyon kapandı
“Geçtiğimiz yıl sektör genelinde 14 bin olan istasyon sayısı 13 bine düştü; yani 1.000 istasyon kapanarak sektörden çıktı. Bu sonuç verimlilik açısından öngörülebilir bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Biz ise sektörde yolcu değil hancıyız.”
2 milyar TL’lik rutin yatırım
“Vitol Petrol Ofisi satın alması 2017’de 1,3 milyar avroluk bir işlemle gerçekleştirildi. Bugüne kadar hiç temettü çekilmedi. Tüm gelir yeni yatırımlar için kullanılıyor. Yılda 2 milyar TL’ye yakın bakım, onarım ve operasyonel iyileştirme yatırımı rutin olarak gerçekleştiriliyor.”
Mehmet Abbasoğlu’ndan mesajlar
-Türkiye, akaryakıt ve denizcilik yakıtlarında Avrupa’nın en ucuz ilk 3 ülkesinden biri. Bu yıl yayımlanan raporların bazılarında ilk sıraya oturdu.
-Akaryakıt dağıtım şirketleri, son tüketiciye dağıtım tarafında artık yakıt değil istasyon satıyor. Özellikle şehirler arası yollarda marketlerde ciddi cirolar elde ediliyor.
-Petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi şaşırtacaktır. Bölge hareketli ama 70 dolar bandını aşmamasını öngörüyoruz.
-Petrolün fiyatı rafineri kârlılığını etkiler ancak bizim fiyatlarımızı etkilemez, çünkü regüle bir pazarda faaliyet gösteriyoruz.