Petrol Ofisi'nden 1923'üncü istasyon

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş akaryakıt dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi, 81 ile yayılan ağıyla nihai tüketici ile buluştuğu temel kanal olan istasyonlarında fiziksel standartlarını geliştirmeye ve yeni nesil teknolojilerin de gücüyle müşteri deneyiminde fark yaratmaya devam ediyor.

Petrol Ofisi, bu kapsamda tasarladığı istasyonlarına yenilerini ekleyerek Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde istasyon sayısını 1923'e ulaştırıyor.

"Türkiye'mizin öncü enerji altyapı grubu olma hedefimizin getirdiği sorumlulukların farkındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Petrol Ofisi Grubu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına 1923'üncü istasyonumuzla girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, milyonlarca misafirimizi ağırladığımız istasyonlarımızda, sektöre öncülük eden ürün ve hizmetlerimizi sunmak için sürekli çalışıyoruz. Türkiye'mizin öncü enerji altyapı grubu olma hedefimizin getirdiği sorumlulukların farkındayız. Buna paralel olarak akaryakıt ve madeni yağ pazarlarındaki geleneksel liderliğimizi korurken, attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, yarattığımız ölçek ekonomisi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler yaratmaya özen gösteriyoruz. Bugünden yarına güvenle hazırlanırken Cumhuriyetimizin 100. yılının heyecanını içimizde hissediyoruz."