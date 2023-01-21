Peugeot, elektrikli B segmentte Avrupa lideri oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, 2022 yılında Avrupa’da toplam elektrikli binek ve hafif ticari araç satışlarında B segmentinin lideri oldu. Bu segmentte satılan her 4 araçtan 1’i Peugeot olarak kayıtlara geçti.

Peugeot, 29 ülkeyi kapsayan 2022 Avrupa satış rakamlarında birden fazla alanda liderlik elde etti. Peugeot, e-208 ve e-2008 başta olmak üzere Avrupa’nın en çok satan 2 modeli sayesinde 2022 yılı B segment elektrikli araçlar arasında lider oldu.

Peugeot, 208, 2022 yılında Avrupa B segment binek otomobil pazarında en çok satan otomobil olurken, tamamen elektrikli versiyonu e-208 de yine aynı segmentte Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu.

Modern ve verimli elektromotorları ile Peugeot e-208 ve e-2008, kapsamlı sürüş destek sistemleri ile üstün sürüş keyfi sunuyor. Tüm bu yenilikler 2022 yılında Avrupa’da 76 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı.

2023, Peugeot için elektrik yılı olacak. Yılın ilk yarısından itibaren, markanın tüm modelleri bir veya daha fazla elektromotorlu (tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya hibrit) versiyonla satışa sunulacak. Peugeot, 6 Ocak 2023’te Las Vegas’ta tamamen elektrikli Peugeot Inception konsepti tanıtarak Avrupa’nın tamamen elektrikli araçlar pazarında lider olma arzusunu teyit etmişti.