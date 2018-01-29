Peyman Kuruyemiş, EBRD'den kredi temin etti
EBRD, Peyman Kuruyemiş ile 45 milyon euroya kadar kredi sözleşmesi imzaladı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Peyman ile 45 milyon euroya kadar kredi için sözleşme imzaladı.
EBRD'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; söz konusu kredi, yeni ürünler piyasaya süren ve iki yeni pazara giriş yapacak Peyman'ın yeni fabrika yatırımının finansmanında ayrıca, mevcut bir kredinin bir kısmının refinansmanında kullanılacak.