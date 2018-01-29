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Peyman Kuruyemiş, EBRD'den kredi temin etti

EBRD, Peyman Kuruyemiş ile 45 milyon euroya kadar kredi sözleşmesi imzaladı.

Peyman Kuruyemiş, EBRD'den kredi temin etti
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Peyman ile 45 milyon euroya kadar kredi için sözleşme imzaladı.

EBRD'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; söz konusu kredi, yeni ürünler piyasaya süren ve iki yeni pazara giriş yapacak Peyman'ın yeni fabrika yatırımının finansmanında ayrıca, mevcut bir kredinin bir kısmının refinansmanında kullanılacak.

Peyman Kuruyemiş EBRD

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