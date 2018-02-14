Philip Morris üç yıldır üst üste 'En İyi İşveren' oldu

14 Şubat 2018

Türkiye’nin Philip Morris/Sabancı, üst üste üçüncü kez “Top Employer” (En İyi İşveren) sertifikasının sahibi oldu.

Philip Morris/Sabancı, 2018 yılında da tescil edilerek, üst üste üçüncü kez “Top Employer” sertifikasının sahibi oldu. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da bulunan 37 Philip Morris International iştiraki Top Employer sertifikasına sahip.

En İyi İşveren sertifikasını üçüncü kez aldıkları için gururlu olduklarını belirten Philip Morris/Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Andreea Chiriac, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Philip Morris/Sabancı’da, çalışanlarımız bizim önceliğimizdir. Zengin kariyer fırsatları yaratmak, çalışanlarımızın açık ve çeşitlilik içeren bir ortamda becerilerini geliştirmelerine imkân vermek ve aynı zamanda da tutkularını keşfetmelerine olanak sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi.

Chiriac sözlerine şöyle devam etti: “Philip Morris/Sabancı’nın, ‘gerçekten iyi bir işveren’ olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu sertifikayı tekrar almaktan gurur duyuyoruz. Uygulamalarımıza baktığımızda, bu sertifikanın ve örnek oluşturan başarının tesadüf olmadığını görüyorum. Philip Morris/Sabancı’da İK uygulamalarımız bakımından hedefi her zaman yüksek tutup, çeşitlilik kültürünü benimserken, aynı zamanda tüm görevlerde ve süreçlerde liyakat prensibini dikkate alıyoruz. Şirketimizde, yaş, cinsiyet, etnik köken ayrımı yapılmaksızın herkes eşit fırsatlara sahiptir.”