Pınar Süt, Suudi Arabistan'a ihracatına başlayacak

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA)'ni temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, süt ürünleri sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden, şirketimiz Suudi Arabistan ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacaktır" denildi.

Açıklamanın ardından saat 15.04'te Pınar Süt hisseleri %9.97 primle tavan fiyat olan 77.75 liradan işlem görüyor.