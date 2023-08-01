Pınar Süt, Suudi Arabistan'a ihracatına başlayacak
Pınar Süt Suudi Arabistan'a süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacağını duyurdu.
Haber Merkezi
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Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA)'ni temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, süt ürünleri sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden, şirketimiz Suudi Arabistan ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacaktır" denildi.
Açıklamanın ardından saat 15.04'te Pınar Süt hisseleri %9.97 primle tavan fiyat olan 77.75 liradan işlem görüyor.