Porland’ın kadın istihdamına ödül

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize edilen “OSB’nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni”nde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE ile nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren firmalar ödüllendirildi. Kullanıcılarına, çalışanlarına, doğaya ve topluma karşı sorumlu bir şirket olarak öne çıkan Porland, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim kurulu tarafından “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu.

“Kendimizi kadın dostu olarak tanımlıyor ve bununla da gurur duyuyoruz”

Porland’ın OSB'nin Yıldızları Araştırması’ndaki başarısını ve aldıkları ödülü değerlendiren Porland Yönetim Kurulu Üyesi Sonay Kelebek, “Kadın istihdamını her dönem gündeminde tutan Porland olarak; 70 milyon üretim kapasitemizle, kadın istihdamını ve kadınların işgücüne katılımını artırmak için kadınlara daha fazla kariyer ve iş fırsatı sunmayı ana misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Yüzde 60’a varan beyaz yaka kadın çalışan oranımızın yanı sıra, yönetim kurulumuzun yüzde 33’ünü, üretimimizin ise neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Kendimizi kadın dostu olarak tanımlıyor ve bununla da gurur duyuyoruz. Aldığımız bu ödülden aldığımız güçle yeni dönemde de kadın çalışan sayımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.