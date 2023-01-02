  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Porland’ın kadın istihdamına ödül
Takip Et

Porland’ın kadın istihdamına ödül

Porselene dünya kalitesinde imza atan ve Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Porland, yüzde 60’a varan beyaz yaka kadın çalışan oranıyla OSB’nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nde “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma” ödülü aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize edilen “OSB’nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni”nde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE ile nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren firmalar ödüllendirildi. Kullanıcılarına, çalışanlarına, doğaya ve topluma karşı sorumlu bir şirket olarak öne çıkan Porland, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim kurulu tarafından “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu.

 “Kendimizi kadın dostu olarak tanımlıyor ve bununla da gurur duyuyoruz”

Porland’ın OSB'nin Yıldızları Araştırması’ndaki başarısını ve aldıkları ödülü değerlendiren Porland Yönetim Kurulu Üyesi Sonay Kelebek, “Kadın istihdamını her dönem gündeminde tutan Porland olarak;  70 milyon üretim kapasitemizle, kadın istihdamını ve kadınların işgücüne katılımını  artırmak için kadınlara daha fazla kariyer ve iş fırsatı sunmayı ana misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Yüzde 60’a varan beyaz yaka kadın çalışan oranımızın yanı sıra, yönetim kurulumuzun yüzde 33’ünü, üretimimizin ise neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Kendimizi kadın dostu olarak tanımlıyor ve bununla da gurur duyuyoruz. Aldığımız bu ödülden aldığımız güçle yeni dönemde de kadın çalışan sayımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bingöl'e yeni tekstil tesisi: 250 kişiye istihdam sağlayacak

Istihdam Haberleri

Bingöl'e yeni tekstil tesisi: 250 kişiye istihdam sağlayacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
istihdam