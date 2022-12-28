Prof. Dr. Ahmet Bolat: 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022’de THY olarak 18 milyar doların biraz üzerinde gelirlerinin olduğunu, 14 milyar dolarlık net ihracat yaptıklarını kaydetti. Bolat, “Bu 14 milyar doların 5 milyar doları ülkemizde kaldı. Gelecek yıl bu hedefi biraz daha yükseltmeyi, üzerine 3 milyar dolar eklemeyi ve 2023’te 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz. Getirdiğimiz dövizin yüzde 30’unun biraz üzeri ülkemizde kalıyor. Seneye de 6 milyar doların biraz fazlası Türkiye’de kalacak. Bu rakamın bir kısmı kar olarak kasamızda duruyor, diğer kısmı yatırıma yöneliyor. Ülkemize ve milletimize yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Ahmet Bolat, 2022 yılını değerlendirip 2023’e dair beklentilerini anlatırken, ocak-ekim döneminde 60,5 milyon yolcu taşındığını kaydederek, “Yıl sonu itibarıyla taşıdığımız yolcu sayısı 72 milyona erişecek. 10 ayda 2,25 milyar dolar kar açıkladık. Bu THY ve Avrupa havacılık tarihindeki en yüksek rakam. Kârlılığımızın artarak devam edeceğini 2,25 milyar doların üzerine biraz daha koyacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Uçak sayımız 427’ye çıkacak

Bolat, şu andaki uçak sayılarının 396 olduğunu ve 2023 sonunda bu rakamı 427’ye çıkartacaklarını kaydederek, “400’üncü uçağımızın şubat ortalarında gelmesini bekliyoruz. 787’lerin tekrardan teslimi başlıyor. Fabrikadaki sıkıntı bitti. İlk uçağımız da bu ayın sonunda gelecek” ifadelerini kullandı.

AnadoluJet’te 30’a yakın yeni nesil uçaklarının olduğunu, ihtiyaçlar için piyasadan da uçak bulmak istediklerini aktaran Bolat, “AnadoluJet’te 67 uçağımız var bu yıl bütçelediğimiz. Orada uçak sayımızı artırmak istiyoruz. Çünkü iç hatlarda çok yoğun talep var. Marttan itibaren AnadoluJet’te iç hatlarda yüzde 50’ye yakın frekans artışı yapacağız. Aynı zaman da yurt dışı ağı da büyüyor. Büyüteceğiz ve Sabiha Gökçen’de AnadoluJet tam anlamıyla bir low cost dediğimiz çok pratik ve ekonomik bir hava yolu şirketi haline gelecek” açıklamasında bulundu.

2023’te 6 yeni hat geliyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, şu anda dünya genelinde 342 destinasyona uçtuklarını belirterek, 128 ülkeye, 286 şehre, (yurt dışında) 289 destinasyona uçtuklarını, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olduklarını vurguladı. Bu yıl 72 milyonun biraz üzerinde yolcu taşıyacaklarını dile getiren Bolat, “2023’te 88 milyonun üzerinde yolcu taşımayı planlıyoruz. Bu yıl uçtuğumuz hatların üzerine yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ve Palermo’yu (İtalya) ekleyerek yurt dışı sayısını 293’e çıkarmayı hedefliyoruz. (Toplam uçuş ağımıza) İç hatlarda Yozgat ve Bayburt’u ekleyerek uçacağımız destinasyon sayısını 348’e çıkaracağız” diye konuştu.

Bolat, toplamda 9 bin ile 10 arasında yeni istihdamdan bahsettiklerini belirterek, “Bu sadece kabin ve kokpite değil bunun yanı sıra iştirak şirketlerimiz olsun büyümemizin devamını getirecek arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yüzde 17 büyüme hedefimizi destekleyecek 9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak” diye konuştu.

"1 milyarıncı yolcuyu taşıyacağız"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şubatmart aylarında 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını belirterek, “THY’nin şu anda 10 milyar euronun üzerinde bir değeri var. Bu, dünyada bizi şu anda en değerli 10’uncu hava yolu markası haline getiriyor. ‘2024’e gelmeden en değerli 6’ncı hava yolu oluruz’ diye tahmin ediyoruz” dedi. Bolat, ayrıca THY’nin şu anda mevcut konumuyla 10 milyar euronun üzerinde bir değeri olduğuna da işaret ederek, “Bu, dünyada bizi şu anda en değerli 10’uncu hava yolu markası haline getiriyor. Öngördüğümüz rakamlar gerçekleşirse, ‘2024’e gelmeden en değerli 6’ncı hava yolu oluruz’ diye tahmin ediyoruz. Çünkü 6’ncı ile aramızdaki rakam çok büyük bir rakam değil. 1,5-2 milyar euroluk bir rakamdan bahsediyoruz” diye konuştu.

İştiraklerde kar hedefi 1 milyar dolar

Ahmet Bolat, THY Teknik AŞ’nin kârının bu yıl 110 milyon dolara ulaştığını belirterek, bunun gibi 19 iştirak şirketlerinin bulunduğunu, onların THY’ye katkısını artırmak istediklerini söyledi. Bolat, “5 yıllık hedefimiz iştirak şirketlerimizin kârlılığımıza katkısını en az yarıya çıkartmak. Şu anda THY 2.25 milyar dolar kâr etmiş. Yüzde 50 de iştiraklerden geldiğini düşünürsek 3.4 milyar dolardan bahsediyoruz. Bundan sonraki projelerimiz iştirak şirketlerimizin kârını artırmak. THY Teknik’te 2023 kâr hedefimiz 150 milyon dolar. İştirak şirketlerimizin toplam kârını 5 yılda 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var” değerlendirmesinde bulundu.

2023 yılında 3.8 milyar dolar yatırım planlanıyor

Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022’de sadece THY olarak 2,8 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bunların büyük çoğunluğunun uçak ve motor yatırımı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra IT ve bina yatırımı yaptıklarını, Avrupa’nın en büyük kargo merkezini hayata geçirdiklerini dile getiren Bolat, “2023’te 3,8 milyar dolar yatırım yapacağız. ‘Bu yıl 5 milyar dolar Türkiye’de kaldı’ diyoruz. Bu paranın bir kısmı yatırımlara harcanıyor. Bir kısmı kasada sonraki yılın operasyonları için duruyor” diye konuştu.