"Projelerimiz İzmir'i güneşin başkenti yapacak"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “İzmir’in Urla ilçesine Solar-Lab kurmak için çalışmalara başladık. İzmir’i güneşin başkenti yapacak olan projenin 7 dönüm arazi üzerine ve 200 milyon lira yatırım harcaması ile inşaa edilecek ve projenin imar çalışmaları başladı. Biz GENSED olarak İzmir’i güneşin başkenti yapmak istiyoruz. Solar-Lab projesinin temellerini önümüzdeki mart ayında atmayı ve 2024 yılı sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Sektörümüzün ve ülkemizin böyle bir projeye ihtiyacı vardı.” dedi.

"Akreditasyon merkezi olacak"

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Solar-Lab aynı zamanda bir akreditasyon merkezi de olacak. GES kuruluşlarını akredite eden ve sektöre standardizasyon kazandıran Türkiye’nin ilk akredite merkezi olacak binamızda solar adına olan bütün süreçleri, polislikondan başlayıp panel haline gelen kadar bir süreç halinde kamuya göstereceğiz. Merkezimizde bütün çatı GES modellerinin uygulamaları yer alacak. Yerleşkemizde bir de suni göl olacak ve gölün üzerinde yüzer GES kurulumu yer alacak. Gölün yanında da tarım GES dediğimiz agrivoltait uygulaması yer alacak. Bunun için yerleşke içinde yaklaşık bin 500 metrekare alan ayırdık. 750 metrekaresine GES kurulacak ve kurulan panellerin altında çilek yetiştireceğiz. Geri kalan 750 metrekarede ise açık alanda çilek yetiştirip panellerin altında, fasılalı bir şekilde güneş görerek yetişen çilekler ile açık alanda yetişen çilekleri karşılaştırma imkânı bulacağız. Çilek hasadının ardından farklı ürünler de yetiştireceğiz. Amacımız da tarım ile enerjiyi birleştirmek ve sulamayı da güneşten elde edeceğimiz elektrik ile yapacağız. İklim, su, enerji ve gıda bileşenini orada göstereceğiz, raporlayıp kamuoyuna sunacağız. Merkezimiz sanayicilerimize, öğrencilerimize ve halkımıza açık olacak. Üniversite öğrencileri GES ve depolama ile ilgili projelerini hayata geçirecek. Bu projeleri de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğretim görevlileri ile beraber değerlendireceğiz. Çocuklarımızı sanayiye kazandıracağız. Merkezimizi, firmalarımız da tüm toplantılarını, ürün tanıtımlarını burada yapmak için kullanabilecekler. Bu da bizim bir nevi sosyal sorumluluk projemiz olacak. Böyle bir çekim merkezi oluşturacağız."