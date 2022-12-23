Proteus Premix kombilerde garanti süresi uzatıldı

Sunduğu ileri teknoloji ürünlerle kullanıcıların vazgeçilmezi olan E.C.A., pazara sunduğu günden bugüne yoğun ilgi gören yoğuşmalı kombisi Proteus Premix’te sağladığı 5 yıllık garanti süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzattı.

A sınıfı verimlilik kapasitesine sahip E.C.A. Proteus Premix kombi, mobil uygulama sayesinde iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor. Proteus Premix, tüketicinin tercihine göre ECO ve COMFORT modları ile istenildiğinde daha tasarruflu ve daha konforlu bir hizmet sağlıyor. Donma koruması sayesinde güvenli bir kullanım vaat eden ürün, üstün teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. E.C.A.’nın Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanıp geliştirilen kombi, minimal boyutları sayesinde kullanıcılara alandan tasarruf etme imkanı sunuyor. ErP enerji yönetmeliğine uygun olarak üretilen Proteus Premix, düşük atık gaz emisyonu ve enerji verimli sirkülasyon pompası ile daha az enerji tüketimi sağlarken, kullanım suyunda feed - forward ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanıyla birlikte paslanmaz çelik brülör ile de yüksek yanma verimi sunuyor.

Üstün teknolojileri bünyesinde barındıran E.C.A. Proteus Premix, gelişmiş menüsüyle tüketicilere kullanım kolaylığı sunarken, bakım hatırlatıcı modu ile de periyodik bakım dönemlerini kullanıcılarına bildiriyor. 24 kW ile 45 kW arasında 6 farklı kapasite seçeneği ile üretilen kombi ayrıca tüketicilere doğalgaz ve LPG ile kullanma imkanı sunuyor. İlave ekipmana ihtiyaç duyulmadan Ø60/100 ve Ø80/125 konsantrik baca tipleri ile yatay ve dikey kullanımlara uygun şekilde tasarlanan ürün yatayda 10 metreye kadar, dikeyde 20 metreye kadar uygulamaların yapılabilmesine de imkan sağlıyor. Düşük emisyon oranları ile çevre dostu bir yapıda bulunan kombi, sunduğu 16 farklı üstün emniyet sistemiyle de kullanıcılarına güven veriyor. Şık tasarımı, minimal boyutları ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile Proteus Premix servis ve bakım kolaylığı sağlıyor.