'Puslu havalarda yatırıma öncelik veririz'

Özlem SARSIN

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, İnci Holding’in 72 yıldır kendi bulunduğu sektörlerde, zirvedekiler arasında olduğunu söyledi. Bugün bulundukları noktaya, geleceğe yönelik vizyoner duruşları ve geçmişten gelen değerlerine sahip çıkarak geldiklerini belirten Elbirlik, “Devraldığım bu mirası, yönetim kurulumuz ve icra ekibimizle beraber daha büyük hedeflere ulaştırmak için çalışacağım” dedi.

İnci Holding’te geçtiğimiz yıllarda güçlü ortaklıkların kurulduğunu ve bugün bu ortaklıkların gelişip güçlendiğini ifade eden Elbirlik, şöyle devam etti: “Yeni ufukların aydınlandığı güzel bir dönemden geliyoruz, benim şansım da böyle güzel bir dönemin devamlılığını sağlamak olacak. İnci Holding olarak, dünya otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyorsak kurucumuz Cevdet İnci’den devraldığımız değerler sayesindedir. Onun girişimci ruhu ve vizyonu, kurumsal yapımız, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımız bizi bugünlere taşıdı. Üç nesildir değişiyor, gelişiyor ve büyüyoruz. Global iş ortaklarımızla birlikte bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyor, yetenek ve altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Üçüncü kuşağın bir temsilcisi olarak başkanlık bayrağını büyük bir mutlulukla, gururla devraldım. İnci Holding kültüründen, deneyimlerinden aldığım güçle daha büyük işler başaracağımıza yürekten inanıyorum.”

Yenilenebilir enerjide global oyuncu olacağız

İnci Holding’in otomotiv, teknoloji ve hizmet sektörlerinde var olduğunu, yeni alanlara da odaklandıklarını vurgulayan Elbirlik, bu konuda şunları söyledi: “İnci Holding kendi alanlarında global çapta başarılı olmuş güçlü ve öncü bir kuruluş. Otomotiv, hizmet ve teknoloji sektörlerindeki faaliyetlerimize yenilenebilir enerji sektörünü de ekliyoruz. Bizim için en önemli başlık enerjideki değişim. İnci GS Yuasa kuruluşumuz ile zaten enerji depolama alanında güçlü bir kolumuz var. Bugün enerji depolamada hem otomotiv hem de endüstriyel alandayız. Enerji depolamanın, enerji alt yapısındaki yeni kullanım alanlarına ilgi duyuyoruz. Bu konuda bir yol haritamız var. Enerji üretiminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönelmesi artık tüm dünyada kabul görmüş bir eğilim. Bununla beraber üretilen enerjinin tüketiciye nakledilirken daha verimli, daha gereksinimleri karşılayan nitelikte geliştirilmesi de önem arz ediyor. Bu kapsamda farklı depolama çözümleri veya sistemleri destekleyen ekipmanlara ihtiyaç duyulmaya başlanacak. Burası bizim için yeniyi oluşturmak istediğimiz alanlar olacak. Elektriğin üretiminden son tüketiciye ulaştırılmasına kadar olsun bütün değer zincirindeki depolama ihtiyaçlarına yöneliyoruz. İş geliştirme modellerimizde kurumsal risk sermayesi ile yapılandırdığımız Vinci fonumuz ve teknoloji fonlarımızla 2018 yılından beri, İngiltere’den Singapur’a kadar çok farklı şirketlere yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımları hep odak alanlarımızın içinde ve çevresinde yapıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında da üretim yapan, hizmet veren şirketler var. Kısa zaman içinde temiz enerji sektöründe stratejik yatırımcı konumuna ulaşıp bu alanda da gelişip markalaşacağız. Girdiğimiz alanda sadece Türkiye üzerinden değil dünya düzeyinde önemli bir oyuncu olmayı her zaman hedefliyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji alanında da global ölçekte planlarımızı, stratejilerimizi oluşturuyoruz.”

2024 için mütevazi hedefler belirledik

11 şirket, 9 fabrika ve 3 bin 200 çalışan ile 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Elbirlik, Türkiye’de ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen 2023 yılını iyi bir performansla tamamladıklarını vurguladı. Elbirlik, şöyle devam etti: “2023 yılında planlarımızı, hedeflerimizi gerçekleştirdik. Önceki 3 yılda pandemi sürecine rağmen döviz bazında yaklaşık yüzde 20 büyüdük. 2023 yılında ise Rusya-Ukrayna savaşı, seçim süreci ve toplum olarak üzüntü yaşadığımız deprem felaketi oldu, Avrupa enflasyonist bir ortam yaşadı. 2023 yılına büyüyerek geldiğimiz bir dönemin ardından 2023 yılı bizim için odaklanmayı sağladığımız bir yıl oldu. Bütün operasyonlarımız 2023’te planlarımız dahilinde başarılı oldu. Hatta bir miktar planlarımızın üzerine çıktık. 2024 yılı da benzer bir yıl aslında. İhracat bizim gelirimizin %60’ı diyebiliriz. Coğrafyamızda ortam iyileşmedi, maalesef daha da kötüleşti. Diğer taraftan merkez bankaları 2024’te bekleme politikası içine girdi. Enflasyonla savaş global piyasalarda da ana gündem olunca piyasaların ne kadar yavaşlayacağı şu an belirsizliğini koruyor. Yeni yılda piyasalarda büyüme beklemiyoruz. Bu kapsamda biz de 2024 yılında cirosal satış anlamında büyüme hedeflerimizi mütevazi belirledik. Türkiye’de artık döviz kuru ve enflasyon dengesine baktığımızda geçmişe göre farklı bir dengede yaşıyoruz. Buna paralel olarak mevcut operasyonlarımızdaki verimliliklere odaklandığımız bir dönem yaşayacağız. Verimliliğe odaklanmak günün gerçeklerine daha uygun görünüyor. Puslu havalarda yatırımlarımıza öncelik veririz ki günü gelip de bu pus dağıldığında herkesten önce biz koşalım. O yüzden şu an mutfağımızda pişen projeler, taşlar yerine oturduğu zamanda bize hız kazandıracak.”

470 milyon € ihracat hedefimiz var

2023 yılında İnci Holding’in cirosunun 800 milyon Euro’nun üzerine çıktığını kaydeden Elbirlik, 2024 yılında da benzer bir seviyede olacaklarını ifade etti. İhracatta ise 470 milyon Euro’yu geçecekleri öngörüsünde bulunan Elbirlik, “1980 yılından bugüne ihracat yapıyoruz. Yaygınlaşma stratejimizi yıllardır uyguluyoruz. Bugün 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz pazarlarda, yeni segment ürünlerde hızlı aksiyon alıp talebi karşılamaya önem vereceğiz. Biz sanayici bir grubuz, üretimi çok iyi biliyoruz. Verimliliği çok iyi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çünkü oluşturduğumuz ortaklıklar kendi alanlarında dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki işletmelerimiz ve fabrikalarımızla sektörlerimizdeki en güçlü oyunculardan biriyiz. Kabiliyetlerimizi yeni alanlarda kullanarak gelişeceğiz” diye konuştu.

Jant üretim kapasitemiz 15 milyon adede çıkacak

Manisa’nın İnci Holding’in üretim üssü olduğunu ifade eden Cihan Elbirlik, ağır vasıta araçlar için alüminyum dövme jant fabrikası inşa ettiklerini belirtti. İnci Maxion Jant Grubu’nun yeni yatırımla birlikte büyüyeceğine işaret eden Elbirlik, “45 bin metrekare büyüklüğünde yeni üretim tesisimiz 2024 yılı sonunda bitecek ve 2025 yılı sonunda devreye alınacak. Hem ülkemiz için hem de global pazar için önemli bir yatırım. Bu yatırım ile jant üretim kapasitemiz 15 milyon adede çıkacak. Şu an 13 milyon jant üretiyoruz. Halihazırda ağır vasıta çelik jant üretimi yapıyoruz, artık alüminyum dövme jantta da var olacağız. Kamyon ve treyler müşterilerimiz bundan böyle alüminyum kamyon jantında da ihtiyaç duydukları her türlü ürün ve hizmeti güvenilir tek bir kaynaktan almanın konforunu yaşayacak.” dedi.

Lojistikte güçlü adımlar atıyoruz

İnci Holding’in lojistik kanadı olan Yusen İnci Lojistik’in de Marmara Bölgesi’ndeki depo kapasitesini artırmaya yönelik yatırım yaptığını belirten Elbirlik, “Lojistikte hava, deniz ve kara ulaşımında global olarak varız. Sanayicilikten gelen uzmanlığımızı lojistiğe de yansıtarak lojistikte katma değerli hizmetlere ağırlık verdik. Ortağımız Yusen Logistics zaten global anlamda çok güçlü bir firma. Dünyaya yayılmış bir kuruluş, onların global tecrübelerine biz de sanayici kimliğimizden aldığımız gücü ekleyerek, destekleyerek gelişiyoruz. 10 yılı aşan ortaklığımızda, ortak hedeflerimizi birleştirerek daha güçlü adımlar atıyoruz. Ortaklık bizim için bir amaç değil, yaptığımız işlerin dünya klasmanında en iyisini yapmak için bir araçtır. Bizi bu amaca götürecek ortaklıklar görüyorsak her her zaman için yeni ortaklıklar kurmamız mümkündür” dedi.

İnci GS Yuasa’dan yeni ürün hazırlığı

İnci GS Yuasa’nın da ürün yelpazesinin genişleyeceğini dile getiren İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, bu konuda da şunları kaydetti: “Endüstriyel akülerimizde olmadığımız segment, yeni trend lityum akülerdi. Lityum akülerimiz şu an ArGe’de hazırlanıyor. İnci GS Yuasa’nın 2018 yılında devreye aldığımız yeni fabrikası vardı, lityum bataryalarımızın üretimini bu alan içinde tasarlamıştık zaten, yeni ürünümüz bu tesiste üretilecek.”

NEET kadınları üretime katacağız

İnci Holding’in Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile gençlerin yaşamlarına dokunduğuna da vurgu yapan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, “Vakfımızın kalbinde eğitim var. Eğitim yoluyla toplumda fırsat eşitliğini güçlendirmek istiyoruz. İşte bu kapsamda vakfımız Hem İşte Hem Eğitimde programını başlattı. Program ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadınların üretime katılmalarını sağlamayı hedefliyor. 2023 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki genç kadınların yüzde 27,8’i NEET kategorisinde yer alıyor. İzmir ve Manisa illerindeki ihtiyaçlar belirlenerek üç yıllık faaliyet ve eylem planları tasarlandı. Sekiz farklı sürdürülebilir kalkınma amacını destekleyen programın hedef kitlesi; 15-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadınlar, İzmir ve Manisa bölgesindeki öğrenciler ve kuruluşlar olarak belirlendi.

İnci Holding olarak kadının her alanda güçlenmesini destekliyoruz. Ülkemizde ekonomik kalkınmanın ve üreten toplumun en çok ihtiyacı olan şey kadınların istihdama katılmasıdır. Bunun için kurumların da sorumlulukların farkındayız. Kadınları kendilerine iş fırsatı yaratacak eğitimlerle buluşturmayı ve bunun ötesinde bir işe yerleştirilmelerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Kadınların ekonomik kalkınmaya daha çok dahil olması hayaliyle yola çıktığımız bu örnek projeyle daha fazla kurumu harekete geçmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.