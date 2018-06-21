QNB Finansbank, sağladığı finansmanın vadesini uzattı
QNB Finansbank JP Morgan'dan geçen yıl sağladığı finansmanın vadesini uzattı ve 105.5 milyon dolarlık ilave finansman sağladı.
QNB Finansbank JP Morgan'dan Nisan 2017'de sağladığı 200 milyon dolarlık finansmanın vadesini 14 ay uzatırken, ilave olarak yine JP Morgan'dan aynı şartlarda 3 yıl vadeli 105.5 milyon dolar finansman daha temin etti.
Banka tarafından KAP'a yapılan açıklamada, bankanın Nisan 2017'de bazı proje finansmanı kredilerini teminat göstererek JP Morgan'dan 3 yıl vadeli 200 milyon dolarlık bir finansman temin ettiği hatırlatıldı.
Kaynak: Reuters