Rabam, 4 bin 285 kullanıcıya hizmet sundu

Nisan 2022’den bu yana araç sahiplerine yeni nesil bir kolaylık ve avantajlar sunan Rabam, bu sene 4 bin 285 kullanıcıya bakım, muayene, araç yıkama, mini hasar onarımı, ekspertiz, akaryakıt ve lastik değişimi gibi toplam yedi alanda 50’den fazla hizmet sundu. Uygulama kapsamında en çok bakım, muayene ve yıkama çözümleri tercih edildi.

“Kullanıcılarımız bin 290 saat tasarruf etti”

Rabam’dan araç sahiplerine, araçlarıyla ilgili bakım, muayene, sigorta gibi önemli tarihlerde 21 bin 577 hatırlatma gönderildiğini belirten R. Kaan Aydoğan, “Kullanıcılarımız Rabam’dan aldığı hizmetler sayesinde bin 290 saat tasarruf etti. Araçları ile ilgili hizmetleri tamamlamak için Rabam’ı en çok tercih eden ilçeler; Şişli, Kadıköy, Sarıyer Ataşehir, Beşiktaş oldu. Bütün araç markalarına hizmet verebiliyor olmamız platform olarak en büyük artılarımızdan biri. Bu yıl en çok kaydedilen araç modellerinde ise; Volkswagen, Ford, Renault, Fiat, Opel gibi markalar öne çıktı.

“Aldığımız geri bildirimler ve müşteri memnuniyet oranımız doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Yeni nesil çözümlerin yoğun ilgi görmesine yönelik açıklamalarda bulunan R. Kaan Aydoğan, “Araç sahiplerinin ihtiyaçlarını tek platform üzerinden; fiyatları online görüntüleyerek satın alabilecekleri bir uygulama sunuyoruz. Yani, muayene hizmet ihtiyacı olan kullanıcılar muayene ücretini online olarak uygulamada görebiliyor, randevusunu alabiliyor ya da lastik değişimi ihtiyacı olan kullanıcı lastik değiştireceği adedi belirleyip fiyatı uygulamamız içerisinde görüntüleyebiliyor. Kullanıcılarımız birçok yerden fiyat teklifi almak zorunda kalmıyor. Hizmet aldıktan sonra ise ek masraflarla karşılaşıyor. Rabam’da tüm fiyatlar online görüntülenerek, sürpriz masrafların önüne geçiliyor. Şeffaf fiyat politikamızın yanı sıra hizmetleri de gerçek fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz ve uçtan uca hizmet modelimiz ile hizmetlerimizi tamamlıyoruz” dedi.

Rabam’ın müşteri memnuniyeti oranının yüzde 95 olduğunu söyleyen Kaan Aydoğan, “Aldığımız sonuçlar ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler, anlayışımız ve sunduğumuz hizmetlerin kullanıcıların beklentisini karşıladığını, doğru yolda olduğumuz gösteriyor. 2023 yılında ivmemizi daha da arttırarak yeniliklerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rabam uygulaması App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.