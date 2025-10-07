Ramira, 20 ülkede denetim hizmetleriyle öne çıkıyor

Nezaket ÇETİN

Teknik Satış ve Operasyon Müdürü Serdar Kö­mürcü, şirketin Uluslararası Ak­reditasyon Servisi (IAS) tarafın­dan ISO 17020 standardı kapsa­mında akredite edildiğini belirtti. Kömürcü, Ramira Enerji’nin şe­beke bağlantılı projelerde işveren mühendisliği ve kredi veren mü­hendisliği hizmetlerini akredite denetimle sunduğunu ifade etti.

Kömürcü, “Ramira Enerji, IAS tarafından akredite edilmiş A Ti­pi muayene kuruluşu olan ilk ve en kapsamlı Türk firmasıdır. Kar­bon Ayak İzi Sertifikalandırılma­sı, due diligence ve işveren mü­hendisliği hizmetleri de veriyo­ruz” dedi.

GES (Güneş Enerji Santrali), RES (Rüzgar Enerji Santrali), BESS (Enerji Depolama Sistem­leri), yüzer GES ve elektrikli araç şarj istasyonları alanlarında tam zamanlı denetim hizmeti verdik­lerini aktaran Kömürcü, “Global akreditasyonumuzun 4. yılında Türkiye genelinde ve dünya ça­pında 20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyan denetim markası olma­nın gururunu yaşıyoruz” ifadele­rini kullandı.

Türkiye’de güneş enerjisi kapa­sitesinin son 2,5 yılda yüzde 102 artışla 9,7 gigavat (GW) seviye­sinden 19,6 gigavat (GW)’a çıktı­ğını belirten Kömürcü, bu artışın ülkenin doğalgaz ithalatında 15 milyar dolarlık tasarruf sağladı­ğını söyledi. Ayrıca, bu dönemde güneşten üretilen 52 terawatt-sa­at (TWh) enerjinin Türkiye elektriğinin yaklaşık yüzde 6’sını karşıladığını aktardı.

Sektörde geleceğin depolama, hibrit ve YEKA projeleri olduğu­nu vurgulayan Kömürcü, kapasi­te sorunları, şeffaf süreç yönetimi eksikliği ve sahada tam zaman­lı gözetim ihtiyacının sektörün öncelikli çözüm alanları olduğu­nu ifade etti. Lisanssız projelerde trafo kapasitelerinin sıfırlanması ve çatı projeleri için 5.1.j modeli­nin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ramira Enerji, dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerini pro­jelerinde aktif olarak kullanıyor. Kömürcü, “Kendi geliştirdiğimiz ERP sistemimizle GES ve RES projelerinde simülasyon ve he­saplamalar yapıyoruz. RAMİRA Denetim uygulamamız yatırım­cıya şeffaf ve izlenebilir hizmet sunuyor” dedi. ERP tabanlı plat­form, personel, proje, envanter, araç ve finans süreçlerini enteg­re şekilde yönetiyor, saha dene­timlerini ve üretim kontrolleri­ni dijital ortamda güvenle takip edebiliyor.