Ramira, 20 ülkede denetim hizmetleriyle öne çıkıyor
Bursa merkezli Ramira Enerji, güneş, rüzgar ve depolama projelerinde sunduğu akredite denetim hizmetleriyle Türkiye enerji sektörünün güvenilir markası konumunda. Şirket, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı çözümleriyle enerji dönüşümüne katkı sağlıyor.
Nezaket ÇETİN
Teknik Satış ve Operasyon Müdürü Serdar Kömürcü, şirketin Uluslararası Akreditasyon Servisi (IAS) tarafından ISO 17020 standardı kapsamında akredite edildiğini belirtti. Kömürcü, Ramira Enerji’nin şebeke bağlantılı projelerde işveren mühendisliği ve kredi veren mühendisliği hizmetlerini akredite denetimle sunduğunu ifade etti.
Kömürcü, “Ramira Enerji, IAS tarafından akredite edilmiş A Tipi muayene kuruluşu olan ilk ve en kapsamlı Türk firmasıdır. Karbon Ayak İzi Sertifikalandırılması, due diligence ve işveren mühendisliği hizmetleri de veriyoruz” dedi.
GES (Güneş Enerji Santrali), RES (Rüzgar Enerji Santrali), BESS (Enerji Depolama Sistemleri), yüzer GES ve elektrikli araç şarj istasyonları alanlarında tam zamanlı denetim hizmeti verdiklerini aktaran Kömürcü, “Global akreditasyonumuzun 4. yılında Türkiye genelinde ve dünya çapında 20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyan denetim markası olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin son 2,5 yılda yüzde 102 artışla 9,7 gigavat (GW) seviyesinden 19,6 gigavat (GW)’a çıktığını belirten Kömürcü, bu artışın ülkenin doğalgaz ithalatında 15 milyar dolarlık tasarruf sağladığını söyledi. Ayrıca, bu dönemde güneşten üretilen 52 terawatt-saat (TWh) enerjinin Türkiye elektriğinin yaklaşık yüzde 6’sını karşıladığını aktardı.
Sektörde geleceğin depolama, hibrit ve YEKA projeleri olduğunu vurgulayan Kömürcü, kapasite sorunları, şeffaf süreç yönetimi eksikliği ve sahada tam zamanlı gözetim ihtiyacının sektörün öncelikli çözüm alanları olduğunu ifade etti. Lisanssız projelerde trafo kapasitelerinin sıfırlanması ve çatı projeleri için 5.1.j modelinin devreye girmesi gerektiğini söyledi.
Ramira Enerji, dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerini projelerinde aktif olarak kullanıyor. Kömürcü, “Kendi geliştirdiğimiz ERP sistemimizle GES ve RES projelerinde simülasyon ve hesaplamalar yapıyoruz. RAMİRA Denetim uygulamamız yatırımcıya şeffaf ve izlenebilir hizmet sunuyor” dedi. ERP tabanlı platform, personel, proje, envanter, araç ve finans süreçlerini entegre şekilde yönetiyor, saha denetimlerini ve üretim kontrollerini dijital ortamda güvenle takip edebiliyor.