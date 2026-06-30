Red’liler sosyal medyada 21 milyon gün geçirdiler

Mehmet Hanifi GÜLEL/İZMİR

Vodafone’un müşteri deneyi­mini artırmayı önceliklendirdiği Vodafone Red müşterileri, sos­yal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulama­larında yaklaşık 970 milyar me­saj attı, müzik uygulamalarında 1,8 milyar şarkı dinledi, YouTu­be'da 13,6 milyon video izledi ve dijital içerik platformlarında 2,3 milyon bölüm dizi izledi.

TÜİK verilerine göre Tür­kiye’de 2015 yılında bireyle­rin yüzde 33,9’u sosyal medya­da vakit geçirirken 2025 yılında bu oran yüzde 71,7'ye yükseldi. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda kul­lanıcıların yaklaşık 3,5 milyar GB mobil internet kullandığı, 50,5 milyar dakika konuştuğu ve 1,1 milyar SMS attığı görül­dü. Red’liler son 1 yılda toplam 2,5 milyar TL tasarruf ederken geçen yıl yakalanan 500 milyon TL’lik tasarrufu 5’e katlamış ol­du. Yine Red’li müşteriler, yurt dışı ayrıcalıkları sayesinde son 1 yılda 189 milyon TL tasarruf etti. Red’liler normal bir faturalı tari­fe kullanıcısına göre 3,3 kat daha fazla internet kullanırken, aylık ortalama data kullanımları 30 GB’ı aştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Ba­kiler Şahin, “Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük far­kımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler yüzde 61 ile yurt dışı­na en çok seyahat eden müşteri kitlemiz” dedi.