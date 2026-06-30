Red’liler sosyal medyada 21 milyon gün geçirdiler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Zaman Kullanım Araştırması’nın da açıklandığı bugünlerde dijitalleşmenin de getirdiği alışkanlık değişikliklerini ortaya koyan bir araştırmada Vodafone’dan geldi.
Mehmet Hanifi GÜLEL/İZMİR
Vodafone’un müşteri deneyimini artırmayı önceliklendirdiği Vodafone Red müşterileri, sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 970 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 1,8 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 13,6 milyon video izledi ve dijital içerik platformlarında 2,3 milyon bölüm dizi izledi.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında bireylerin yüzde 33,9’u sosyal medyada vakit geçirirken 2025 yılında bu oran yüzde 71,7'ye yükseldi. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda kullanıcıların yaklaşık 3,5 milyar GB mobil internet kullandığı, 50,5 milyar dakika konuştuğu ve 1,1 milyar SMS attığı görüldü. Red’liler son 1 yılda toplam 2,5 milyar TL tasarruf ederken geçen yıl yakalanan 500 milyon TL’lik tasarrufu 5’e katlamış oldu. Yine Red’li müşteriler, yurt dışı ayrıcalıkları sayesinde son 1 yılda 189 milyon TL tasarruf etti. Red’liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,3 kat daha fazla internet kullanırken, aylık ortalama data kullanımları 30 GB’ı aştı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler yüzde 61 ile yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz” dedi.