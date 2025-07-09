Rekabet Kurumu soruşturmayı tamamladı: OPET'e 131 milyon TL ceza kesildi

OPET Petrolcülük AŞ hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurumun incelemesi sonucunda, şirketin bayilik sözleşmeleri süresi devam ederken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazilerde kendi lehine kira hakkı tesis ettiği belirlendi. Bu yöntemle, bayilik ilişkisinin süresi dolaylı şekilde beş yılı aşacak biçimde uzatılarak rekabetin kısıtlandığı tespit edildi.

Rekabet Kurumu, bu uygulamanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Soruşturma sürecinde uzlaşma başvurusunda bulunan OPET’in talebi kabul edilirken, şirkete yaklaşık 131 milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası verildi.