Rekabet Kurumu’ndan onay bekliyor: AXA, Groupama başvurusunu yaptı

Kerim ÜLKER

Rekabet Kurumu’na başvuran taraflar, onay sürecini başlattı.

Onay süreci tamamlandığında AXA, Groupama Sigorta AŞ ve Groupama Hayat AŞ’nin hisselerini elinde bulunduran Groupama Investment Bosphorus Holding AŞ’nin hisselerinin yüzde 100’ünü devralacak.

Geçtiğimiz ay gündeme gelen satış sürecinde açıklamada bulunan AXA Uluslararası Merkez Genel Müdürü ve AXA Sigorta Stratejik Gelişim Başkanı Nuria Fernandez, “Bu satın alma, teknik iş kollarımızda ölçek oluşturmayı amaçlayan stratejimizin güçlü bir yansıması. Güçlü bir dağıtım ağından yararlanmamızı ve ana iş kollarımızda pazar payımızı artırmamızı sağlayacak bu anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz” demişti.

AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken ise açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “İşimizi birlikte büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için sorunsuz bir geçiş sağlamaya kararlıyız.”