Roche, 89bio’yu 3,5 milyar dolara satın alıyor

İsviçreli ilaç devi Roche, San Francisco merkezli biyofarmasötik şirket 89bio’yu satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın toplam bedeli, performans koşullarına bağlı olarak 3,5 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Roche, bu satın alma ile kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar alanındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle obeziteyle ilişkili komorbiditelerin tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil ilaç adayları, Roche’un stratejik büyüme planlarının merkezinde yer alıyor.

Satın alma şartları

Anlaşma kapsamında Roche, 89bio hissedarlarına hisse başına 14,50 dolar nakit ödeme yapacak. Buna ek olarak, hisse başına 6 dolara kadar çıkabilecek devredilemeyen koşullu değer hakkı (CVR) da ödenecek. Böylece satın almanın toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşabilecek.

Öne çıkan ilaç adayı: Pegozafermin

Satın almanın merkezinde, 89bio’nun metabolik disfonksiyonla ilişkili steatohepatit (MASH) için geliştirdiği deneysel ilaç pegozafermin bulunuyor. Uzmanlara göre bu ilaç, alandaki ciddi tedavi ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip.

Roche’un bu stratejik adımı, şirketin metabolik hastalıklar alanındaki araştırma portföyünü genişletirken, küresel ilaç sektöründe rekabeti de artıracak.