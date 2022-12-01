Roche'den kanser hastalarına müjde

Roche Türkiye, Türk Kanser Derneği ve dijital sağlık girişimi Albert Health iş birliğiyle geliştirilen onKOlay uygulamasıyla kanser hastalarının kanser ile mücadelesinde yaşamları kolaylaştırmayı hedefliyor.

Roche açıklamasına göre, sağlık hizmetleri ekosisteminin geleceğine yön vermek üzere 125 yıldır hasta odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Roche, kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik güçlü iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

Roche Türkiye, Türk Kanser Derneği ve dijital sağlık girişimi Albert Health iş birliğiyle geliştirilen onKOlay uygulamasıyla kanser hastalarının kanser ile mücadelesinde yaşamları kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, yenilikçi bir tele sağlık uygulaması olan onKOlay aracılığıyla kanser hastaları için tedavi takibi kolaylaştırılırken, pratik bir şekilde semptom günlüğünün tutulması da mümkün oluyor.

Uygulamayı kullanan hasta ve hasta yakınları, "sağlığım" bölümünde yer alan ilaç hatırlatıcısının yanı sıra ölçüm geçmişlerine, tahlil sonuçlarına ve "duygu durum" takibine de ulaşabiliyor. Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak hassas detaylarla şekillendirilen uygulama ayrıca, sesli asistan ile kolay kullanım özelliği de bulunduruyor. Hasta yolculuğuna interaktif destek sağlamak üzere sınırlı kontenjan ile uzaktan ücretsiz psikolog ve diyetisyen desteği de onKOlay uygulamasının dikkati çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

onKOlay uygulaması, hastalığın etkin yönetimi ve takibinde kolaylaştırıcı fonksiyonlar sunuyor.

Verilen bilgiye göre, onKOlay dijital sağlık uygulaması ile hastaların yan etki takiplerinin yapılması, hasta günlüğünün tutulması ve bu verilerin hekimlere doğru ve düzenli bir şekilde raporlanması sağlanabiliyor. onKOlay ile hastalar kanser türleri, onkolojik terimlerin anlamı ve sosyal yaşam hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca, uygulamayla hastaların fiziksel egzersiz, psikoloji ve beslenme konularındaki güncel bilgilerden faydalanması, ilaç hatırlatıcılarını kurması, günlük su tüketimi, tansiyon, nabız ve vücut kitle indeksi gibi bilgilerini takip etmesi, kanserle yaşam hakkında uzman görüşleri videoları ve hasta hakları konusunda bilgilendirici materyallere ulaşması, ihtiyaç duyduklarında da belirlenen kontenjanlar kapsamında psikolog ve beslenme uzmanları ile uzaktan ücretsiz görüşme yapabilmesi sağlanabiliyor.

Dijital hasta takibinin tedavi süreçlerine ve hekim kontrollerine de olumlu etkileri bulunuyor. Yapılan çalışmalar, dijital hasta takibinin akciğer kanseri hastalarında 9 ay ve metastatik evre kanser hastalarında 5 ay genel sağ kalıma katkısı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, dijital hasta takibi ile yüzde 45 oranında hekimin (hekimlerin yüzde 22'sinin 5 dakika ve altı, yüzde 19'unun 6-10 dakika ve yüzde 4'ünün 11-15 dakika kadar) klinik vizit sürelerinin de kısaldığı görülüyor.

Bugün itibarıyla onKOlay uygulamasına çeşitli kanallardan ulaşmak mümkün olacak. Tüm onkoloji hastaları, QR koduyla uygulamayı indirip kullanabiliyor. Roche Türkiye'nin kanserle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Yaşam İçin" platformu üzerinden de QR koduna ulaşılabiliyor. Hastalar, aynı zamanda program hakkında bilgi sahibi olan hekimlerin yönlendireceği QR kodlarını kullanarak uygulamayı kullanabiliyor.