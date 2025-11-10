Romanya’daki hacim 3,5 milyar Euro'yu buldu
Romanya’da metro, otoyol ve tünel olmak üzere yedi altyapı projesinin yapımını gerçekleştiren Makyol İnşaat’ın Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi, proje hacminin 3,5 milyar Euro’ya geldiğini açıkladı. Çebi, ülkede alt yapı projelerini fonlayan AB’nin 18 milyar Euro'luk savunmaya yönelik yeni bir fonu daha olduğunu bildirdi.
Hamide HANGÜL/BÜKREŞ
Türk müteahhitlik sektörü Avrupa’da büyümesini sürdürüyor. Avrupa’nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan (Trans-European Transport Network) koridorları üzerindeki Romanya’da, Ulusal Karayolu Altyapı İdaresi (CNAIR) ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen alt yapı yatırımlarında ana yüklenicilerden biri olarak görev alan Makyol İnşaat, ülkede toplam değeri 3,5 milyar euroyu bulan 128,55 kilometrelik karayolu, 6,6 kilometrelik metro inşaatı, 2,8 kilometre uzunluğunda bir tünel, 150’den fazla köprü, onlarca kavşak ve istasyondan oluşan yedi projenin yapımı işini gerçekleştiriyor. Romanya’daki projelerin detaylarını ve Türk firmaların ülkedeki yatırımlarını Makyol İnşaat Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi anlattı.
Çelik yapı imalatı 100 bin tonu aştı
Makyol’un Romanya’da yerel ve Türk ortaklarla hayata geçirdiği yedi projenin, ülkenin en kapsamlı altyapı yatırımlarından olduğunu açıklayan Çebi, projelerde yaklaşık bin 200 kişinin çalıştığını, %30’unun Türk olduğunu, bunlar arasında Transilvanya otoyolu üçüncü kesimi, Sibiu-Făgăraș otoyolunun dört etabı, Ploiești-Buzău otoyolu ve Bükreş Havalimanı metro bağlantısı olduğunu açıkladı. Söz konusu projelerin tamamının, Romanya’nın batı sınırından başkente kadar uzanan ana ulaştırma ağının omurgasında yer aldığına işaret eden Çebi, “Romanya’da toplamda 3 milyar euronun üzerinde bir proje hacmimiz var, ancak bu fiyat farkıyla 3,5 milyar eurolara geldik. Bu projelerde çelik yapı imalatı 100 bin tonu aştı” dedi.
Romanya’da imzaladıkları metro projesinde, Alsim Alarko’yla yüzde 50-50 ortaklıkları bulunduğuna işaret eden Çebi, “Uzunluğu 6 kilometre ve %52 ilerleme seviyesine ulaştı. 2028’in başında tamamlamayı hedefliyoruz. İkinci projemiz olan otoyol projesinin üçüncü kesimini ise bu ayın sonunda tamamlamayı öngörüyoruz. Sözleşme bedeli 216 milyon euro, ancak fiyat farklarıyla 300 milyon euroları geçti. Romanya’da Sibiu–Făgăraș otoyolunun dört kesiminin değeri ise yaklaşık 1,3 milyar euro. Bu projedeki en büyük kritik imalat çelik köprüler. Yaklaşık 70 bin ton yapısal çelik var. Bu çeliğin temini Kore’den gerçekleştirdik. Ankara’daki fabrikalar çelik aksamlarını üretip buraya nakletmeye başladı ve sahada montajı yapılacak. Ayrıca bir sürü kazık taşeron şu anda sahada çalışıyor. Bunların bir kısmı Türkiye’den geliyor. Tasarımcımız da Türkiye’den” bilgilerini verdi. Projelerin, Avrupa Birliği fonları üzerinden finanse edildiğini açıklayan Çebi, bir soru üzerine, AB’nin projelerin ilerleyişini takip ettiğini açıkladı.
Çin girebilseydi daha zorlu rekabet olurdu
Romanya’ya ilk 2019 yılında girdiklerini ve yaklaşık 1,5 milyar euro değerinde otoyol projesini, yap işlet devret modeliyle üstlendiklerine işaret eden Çebi, o dönemde bir Çin firmasıyla da ortaklıkları bulunduğunu, ancak imza aşamasında Romanya’da hükümetin değişmesi ve Avrupa’da Çin karşıtı atmosferin oluşmasıyla kontratın iptal edildiğini belirterek, “Şimdi geriye baktığımızda gördük ki aslında bu bizim için bir fırsat olmuş. Çünkü Çinli müteahhitler pazara girebilseydi Türk firmaları için çok daha zorlu bir rekabet ortamı olurdu” diye konuştu. Çebi, Çin firmaların Romanya’da şu anda kamu ihalelerine giremediğini de belirtti.
AB’den 18 milyar Euro'luk yeni fon
Oğuz Çebi, farklı ülkelere de baktıklarını belirterek, “Özbekistan’ın en iddialı ve en önemli otoyol projesi Taşkent-Andican için ön yeterli aldık. Şu anda devam eden Dohuk da bir havalimanı projemiz var” bilgilerini verdi. Avrupa Birliği’nden Romanya’da alt yapı yatırımlarına son bir 4-5 senedir çok ciddi bir destek sağlandığını söyleyen Çebi, “Bir kısmı hibe, bir kısmı düşük faizli kredi olmak üzere 27 milyar euro bir fon sağlandı. Bürokrasinin yoğun olmasından dolayı o fonun bir kısmı geri gitti. Şimdi 18 milyar euroluk yeni bir fon daha sağlanıyor Romanya’ya için daha çok askeri ve stratejik projeleri desteklemek için. Yine AB ve NATO kapsamında yapılan bir fon. Bu da ülke için yatırım ve fırsat demek” dedi.
Türk firmaların hacmi 15 milyar doları aştı
Romanya’nın, Türkiye açısından Avrupa’daki önemli stratejik ortaklardan biri olduğuna işaret eden Oğuz Çebi, “Şu an iki ülke arasındaki dış ticaret 12 milyar doları geçti. Türk müteahhitlerin de Romanya’daki proje hacmi 231 projeyle 15 milyar doları aştı. Romanya’da Gülermak, Nurol, Özaltın, Mapa, Cengiz, İçtaş, Alarko, GCM gibi güçlü firmalarımız var” diye konuştu.