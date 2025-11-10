Romanya’daki hacim 3,5 milyar Euro'yu buldu

Hamide HANGÜL/BÜKREŞ

Türk müteahhitlik sektörü Avrupa’da büyümesini sürdü­rüyor. Avrupa’nın doğusu ile batısını birbirine bağ­layan (Trans-European Transport Network) kori­dorları üzerindeki Roman­ya’da, Ulusal Karayolu Alt­yapı İdaresi (CNAIR) ve Ulaştırma Bakanlığı tara­fından yürütülen alt yapı ya­tırımlarında ana yüklenici­lerden biri olarak görev alan Makyol İnşaat, ülkede top­lam değeri 3,5 milyar euroyu bulan 128,55 kilometrelik karayolu, 6,6 kilometrelik metro inşaatı, 2,8 kilomet­re uzunluğunda bir tünel, 150’den fazla köprü, onlar­ca kavşak ve istasyondan oluşan yedi projenin yapımı işini gerçekleştiriyor. Ro­manya’daki projelerin de­taylarını ve Türk firmaların ülkedeki yatırımlarını Mak­yol İnşaat Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi anlattı.

Çelik yapı imalatı 100 bin tonu aştı

Makyol’un Romanya’da yerel ve Türk ortaklarla ha­yata geçirdiği yedi projenin, ülkenin en kapsamlı altya­pı yatırımlarından olduğu­nu açıklayan Çebi, projeler­de yaklaşık bin 200 kişinin çalıştığını, %30’unun Türk olduğunu, bunlar arasında Transilvanya otoyolu üçün­cü kesimi, Sibiu-Făgăraș otoyolunun dört etabı, Ploiești-Buzău otoyolu ve Bükreş Havalimanı metro bağlantısı oldu­ğunu açıkladı. Söz ko­nusu projelerin tama­mının, Romanya’nın batı sınırından başkente ka­dar uzanan ana ulaştır­ma ağının omurgasın­da yer aldı­ğına işaret eden Çebi, “Ro­manya’da toplamda 3 milyar euronun üzerinde bir proje hacmimiz var, ancak bu fi­yat farkıyla 3,5 milyar euro­lara geldik. Bu projelerde çe­lik yapı imalatı 100 bin tonu aştı” dedi.

Romanya’da imzaladıkla­rı metro projesinde, Alsim Alarko’yla yüzde 50-50 or­taklıkları bulunduğuna işa­ret eden Çebi, “Uzunluğu 6 kilometre ve %52 ilerleme seviyesine ulaştı. 2028’in başında tamamlamayı he­defliyoruz. İkinci projemiz olan otoyol projesinin üçün­cü kesimini ise bu ayın so­nunda tamamlamayı öngö­rüyoruz. Sözleşme bedeli 216 milyon euro, ancak fi­yat farklarıyla 300 milyon euroları geçti. Romanya’da Sibiu–Făgăraș otoyolunun dört kesiminin değeri ise yaklaşık 1,3 milyar euro. Bu projedeki en büyük kritik imalat çelik köprüler. Yak­laşık 70 bin ton yapısal çe­lik var. Bu çeliğin temini Ko­re’den gerçekleştirdik. An­kara’daki fabrikalar çelik aksamlarını üretip buraya nakletmeye başladı ve sahada montajı yapı­lacak. Ayrıca bir sürü kazık taşeron şu an­da sahada çalışıyor. Bunların bir kısmı Türkiye’den geliyor. Tasarımcı­mız da Tür­kiye’den” bilgileri­ni verdi. Projele­rin, Av­rupa Birliği fonları üzerin­den finanse edildiğini açık­layan Çebi, bir soru üzerine, AB’nin projelerin ilerleyişi­ni takip ettiğini açıkladı.

Çin girebilseydi daha zorlu rekabet olurdu

Romanya’ya ilk 2019 yı­lında girdiklerini ve yakla­şık 1,5 milyar euro değerin­de otoyol projesini, yap işlet devret modeliyle üstlendik­lerine işaret eden Çebi, o dö­nemde bir Çin firmasıyla da ortaklıkları bulunduğunu, ancak imza aşamasında Ro­manya’da hükümetin değiş­mesi ve Avrupa’da Çin kar­şıtı atmosferin oluşmasıyla kontratın iptal edildiğini be­lirterek, “Şimdi geriye baktı­ğımızda gördük ki aslında bu bizim için bir fırsat olmuş. Çünkü Çinli müteahhitler pazara girebilseydi Türk fir­maları için çok daha zorlu bir rekabet ortamı olurdu” diye konuştu. Çebi, Çin fir­maların Romanya’da şu an­da kamu ihalelerine gireme­diğini de belirtti.

AB’den 18 milyar Euro'luk yeni fon

Oğuz Çebi, farklı ülkelere de baktıklarını belirterek, “Özbekistan’ın en iddialı ve en önemli otoyol projesi Taşkent-Andican için ön yeterli aldık. Şu anda devam eden Dohuk da bir havalimanı projemiz var” bilgilerini verdi. Avrupa Birliği’nden Romanya’da alt yapı yatırımlarına son bir 4-5 senedir çok ciddi bir destek sağlandığını söyleyen Çebi, “Bir kısmı hibe, bir kısmı düşük faizli kredi olmak üzere 27 milyar euro bir fon sağlandı. Bürokrasinin yoğun olmasından dolayı o fonun bir kısmı geri gitti. Şimdi 18 milyar euroluk yeni bir fon daha sağlanıyor Romanya’ya için daha çok askeri ve stratejik projeleri desteklemek için. Yine AB ve NATO kapsamında yapılan bir fon. Bu da ülke için yatırım ve fırsat demek” dedi.

Türk firmaların hacmi 15 milyar doları aştı

Romanya’nın, Türkiye açısından Avrupa’daki önemli stratejik ortaklardan biri olduğuna işaret eden Oğuz Çebi, “Şu an iki ülke arasındaki dış ticaret 12 milyar doları geçti. Türk müteahhitlerin de Romanya’daki proje hacmi 231 projeyle 15 milyar doları aştı. Romanya’da Gülermak, Nurol, Özaltın, Mapa, Cengiz, İçtaş, Alarko, GCM gibi güçlü firmalarımız var” diye konuştu.