Rönesans'a Rusya'da 1.3 milyar euroluk yeni iş
Rönesans Holding'in inşaasını üstlendiği Amur doğalgaz işleme tesisi 2023 yılında faaliyete geçecek.
Rönesans Holding Rusya'da kurulacak bir doğalgaz işleme tesisinin inşaat işleri için Maire Tecnimont ile 1.3 milyar euro tutarında sözleşme imzaladı.
Rönesans Holding tarafından dün yayımlanan bültene göre Rusya'nın Svabodny bölgesinde inşaa edilecek Amur doğalgaz işleme tesisi 2023 yılında tamamlanacak.
Yılda 42 milyar metreküp doğalgaz üretecek tesis Yakutistan ve Irkutsky gaz üretim merkezlerinden gelen doğalgazı işleyecek.
Kaynak: AA