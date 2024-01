Sabancı, 6 girişimi 40 milyon TL’lik tohum yatırımıyla ‘kanatlandıracak’

Takip Et

Topluluk içinden 4, Topluluk dışından 9 ve global olarak 3 girişimin dahil olduğu program sonucunda, jüri değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Carbon Centrum, Inodash, Nanoterial, Rumitech, Text2Test, UptechLabs toplam 39 milyon 650 bin TL’lik ek tohum yatırımına layık görüldü. Böylece Sabancı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şirketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.

İki dönemde, toplam destek 140 milyon TL’yi buldu

20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine sağlanan 30 bin dolarlık nakit destek imkânıyla birlikte, ikinci faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 78 milyon 385 bin TL oldu. İlk faaliyet döneminde yapılan 60 milyon TL’lik destekle birlikte, Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının start-up ekosistemine yönelik toplam desteği de 140 milyon TL’ye ulaştı.

Dünyadaki dönüşüm yeni bir iş birliği kültürünü zorunlu kılıyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, iki faaliyet döneminde toplam 30 girişimin büyüme yolculuğuna ortak olduklarının altını çizerken, “Dünyada yaşanan sürdürülebilirlik ve dijital odaklı dönüşüm, farklı bir iş birliği kültürünü de zorunlu kılıyor. Bu iş birliği sadece aynı ölçekteki kurumların bilgi paylaşımından, ticari ortaklığından ibaret değil. İş birliğinde kurumlar arası hiyerarşinin ortadan kalktığı; bilginin, fikrin, hızın, değer odaklı düşüncenin belirleyici olduğu bir düzenin içerisindeyiz. Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının temel amacı da bu dünya düzeninde, yeni, parlak fikirleri kanatlandırmak; onlara uçmayı öğrenecekleri bir ortam sunmak. Bu girişimlere azınlık hissedarı olmamızın altında yatan neden ise bugünün iş kültürüne uygun olarak, bu şirketlerin girişimci ruhunu yaşatabilmeye devam etmek. Sınırsız düşünmelerini, yaratıcı olmalarını, hayal kurabilmelerini teşvik etmek. İki dönemde de bizlerle birlikte olan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, ikinci faaliyet dönemimizde tohum yatırımı almaya hak kazanan tüm girişimlerimize yeni yolculuklarında başarılar diliyorum.” dedi.