Samsung azalan talep nedeniyle çip üretimini azaltma kararı aldı

Dünyanın en büyük hafıza çipi üreticisi olan Samsung beklenmedik şekilde üretim azaltma kararı almadan kısa bir süre önce tahminlerden daha kötü bir performansla ilk çeyrek kârında %96 düşüş açıkladı.

Daha önce küçük çip üreticileri üretim azaltacaklarını açıklamışlardı. Ancak Samsung ölçeğinde bir şirketin benzer bir karar alacağı öngörülmüyordu.

Çip fiyatları son dokuz ayda %70 geriledi

Şirketin kârındaki düşüşü önemsemeyen yatırımcılar sektör lideri olarak görülen Samsung'un üretim azaltma kararının çip fiyatlarını yükselteceğini düşünüyorlar. Çip fiyatları son dokuz ayda %70 geriledi.

Şirketin hisseleri kararın açıklanmasının ardından erken işlemlerde %4.5 artarak Eylül'den bu yana en büyük günlük kazanımı kaydederken benzer şirket SK Hynix de %5.6 yükseldi.