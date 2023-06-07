Sanayi konseptli 4 ‘Ticarethane’ projesine 25 milyar TL yatırım

Geçen yıl Ticarethane Metkap projesine başlayan firma, şimdi de Ticarethane Hadımköy, Ticarethane Başakşehir, Ticarethane Dudullu olmak üzere toplam 4 projeye 25 milyar TL yatırım yapacak. Söz konusu 4 yatırımda 600 bin metrekare inşaat alanı ve 1.387 adet bağımsız bölüm yer alıyor.

Projenin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, yaşanan deprem süreci ve deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akyapı olarak ekonomimize istihdama çok ciddi katkılar sağlayacak yeni projelerimizi devreye alıyoruz. Gerçekleştireceğimiz 4 büyük projemizle ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 11 milyar TL katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

21 bin kişiye istihdam sağlanacak

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel ise Ticarethane projelerinin yatırım değerlerini şöyle anlattı: “Ticarethane Hadımköy 6,5 milyar TL, Ticarethane Başakşehir 1,5 milyar TL, Ticarethane Dudullu 14 milyar TL, Ticarethane Metkap projemiz ise 3 milyar TL yatırım değerine olacak.

Bu 4 projemizde toplam arsa alanı 150 bin 319 metrekare olurken toplam bağımsız bölüm-dükkan sayısı 1.387 adet olacak. 21 bin kişiye istihdam sağlayacak.” Toplantıda verilen bilgilere göre, Ticarethane Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında yer alıyor. Ticarethane Dudullu, Dudullu Organize sanayi bölgesinde, Ticarethane Metkap ise Hadımköy sanayi bölgesinin merkezinde konumlanıyor.