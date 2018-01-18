Sanko Holding GAPTARIM Fuarı'na katıldı

18 Ocak 2018

Sanko Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na (GAPTARIM) Sanko Holding, tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak Traktör ve yeni tarım ekipmanları şirketi Başak Agri ile gövde gösterisi yaptı.

16-21 Ocak 2018 tarihlerinde Gaziantep'te çiftçileri buluşturan fuara, Sanko Holding şirketlerinden Asko'nun distribütörü olduğu Alman traktör ve tarım makineleri üreticisi Class da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, tarım marketi anlayışıyla faaliyet göstererek, Türk tarımı ve çiftçisine ihtiyaç duyacağı her konuda en iyi koşullarda destek sunduklarını vurguladı.

Sanko İş ve Tarım Makinaları Grubu'nun ürünleriyle Türk tarımının çözüm merkezi oldu olduğuna dikkati çeken Bayramoğlu, yaptıkları yatırımlarla ürün yelpazesini, üretim adetlerini ve iç piyasadaki pazar payını sürekli arttıran Başak Traktör, Başak Agri ve Asko çatısı altında Alman Claas markalarıyla GAPTARIM Fuarı'nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm GAP bölgesindeki çiftçilerimizle buluştuğumuz fuarda, 104 yıllık tarihi geçmişimizle çiftçilerimize çözümler sunuyoruz. Başak Traktör ile başlatılan yolculuğu, tarım ekipmanlarında Başak Agri ile geliştiriyor, Claas ile taçlandırıyoruz. 1960’lı yıllardan günümüze traktör üretiminde elli yıldan fazla tecrübesi bulunan Başak Traktör standında yer alan ürünler tasarım, donanım ve işçilik kalitesi yönleri ile beğeni toplamıştır. Ar-Ge merkezimizin yeni projeleri ile yeni modellerimizi çiftçilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz. Başak Agri ile ürün gamını genişleterek çiftçimize çözüm sunuyoruz. Uzman satış ve bayi ekibi ile çiftçimizin her türlü ihtiyacına yanıt veriyoruz. Asko-Claas ile Türkiye’de biçerdöver, silaj makinaları, balyalama gibi tarım ekipmanları yanında 500 HP'nin üzerinde traktörlerle de çiftçimizin hizmetindeyiz."

Kaynak: AA