SANKO Holding geri dönüşümde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor

Güneş Doğdu SOYLU - Fikret ÇENGEL / GAZİANTEP

Başta tekstil olmak üzere 11 farklı sektörde üretim yapan SANKO Holding, 14 bin kişiye istihdam sağlıyor. Holding şirketleri tekstilin yanı sıra Türkiye’nin en büyük ambalaj, çimento ve yenilenebilir enerji üreticileri arasında yer alıyor. 120 yıllık tekstil tecrübesiyle çok sayıda yeniliğe imza atarak sektöründe öncülük misyonu üstlenen SANKO Holding, 10 yıldır Ar-Ge çalışmalarına başladığı Bursa’daki tesislerinin yanı sıra Gaziantep’te temmuzda faaliyete başlayacak büyük ölçekli tekstil geri dönüşümü tesisleriyle devrim niteliğinde yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor. Öyle ki Bursa ve Gaziantep’teki tesislerinin dışında SANKO Holding, dünyanın tekstildeki atığını geri dönüştürme hedefiyle yurt dışında Almanya’da yeni bir tesis yatırımına hazırlanıyor.

SANKO Holding’de, üretim tutkularının ve faaliyetlerinin nüvesi olarak gördükleri tekstil sektöründeki büyük dönüşüme yön verecek öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmaya devam edeceklerinin bilgisini veren SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Dünya tekstil sektöründe yaklaşık 100 milyon ton atık çıkıyor ve bunun yalnızca yüzde 1’lik bir bölümü geri dönüştürülebiliyor. SANKO Holding, sektörde geri dönüşüm konusunda öncülük yapıyor” dedi.

Tekstilden tekstile geri dönüşümde oyunun kurallarını değiştirecek ve moda endüstrisinin döngüsel modele geçişini hızlandıracak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Adil Sani Konukoğlu, “Son iki yıldır gerçekleştirilen sürdürülebilirlik yatırımlarıyla tekstil üretiminde şu anda her üründe yüzde 10 olan geri dönüşümden elde edilmiş miktarı, yüzde 35-40’a çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 'de faaliyete başlayan tekstil geri dönüşüm tesisiyle tekstil atıklarını yeniden ekonomiye kazandırarak kumaş ve iplik üretiminde kullanılıyoruz. Bu alanda, 150 milyon dolar civarında yatırım planlanıyoruz” diye konuştu.

SANKO Holding’in 120 yıllık tekstil tecrübesi doğrultusunda, şirketin kendi bünyesindeki 10 yılı aşkın Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen RE&UP teknolojisiyle geri dönüştürülmüş elyaf üretiminde global ve yerel pazarda öncü olmayı hedeflediğini vurgulayan Konukoğlu, “Bugün Gaziantep ve Bursa’daki geri dönüştürülmüş elyaf tesisleriyle hizmet veren RE&UP, tekstil atıklarını yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve hemen kullanıma hazır halde geri dönüştürülmüş hammaddeye dönüştüren devrim niteliğinde bir yeni nesil teknoloji girişimi olarak dikkat çekiyor” dedi.

“Bu yıl 300 milyon dolarlık yatırım programımız var”

Gaziantep’te doğan, kolları giderek tüm Türkiye’yi saran ve dünyaya uzanan bir şirketler topluluğu olarak istikrarlı büyümelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Konukoğlu, “120 yıldır Türkiye için üretme ve yatırım tutkusundan bir an bile vazgeçmedik. 2024 için yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım programımız var. Bu yıl tekstilde 65 milyon dolar, enerjide 90 milyon dolar, ambalajda 50 milyon dolar, çimentoda 40 milyon dolar, limanda ise 35 milyon dolar civarında yatırım planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yıllık cironun yüzde 1,2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz”

Yatırım planlarında teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konularının öncelikli olduğunu vurgulayan Başkan Adil Sani Konukoğlu, “Yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 1,2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz. Rahmetli Babamız Sani Konukoğlu’nun “İşletmesini yenilemeyen tesis, sahibini yeniler!” sözünden aldığımız ilhamla teknolojik dönüşümümüzü sağlayacak dijitalleşme yatırımları yapıyoruz. Gelecekte de ayakta kalabilmek ve rekabette güçlü olabilmek için, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm odağında kendimizi sürekli yeniliyoruz. Teknolojideki dönüşümümüz, Grubumuzun sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor. Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak görüyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla çevre, sosyal, yönetişim alanlarında net pozitif etki hedefliyoruz” dedi.

“Döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlar yapıyoruz”

SANKO Holding’in 100’den fazla ülkeye ihracat yapan sorumlu bir üretici olmanın bilinciyle etki ettiği toplumu ve çevreyi gözeterek, paydaşlarıyla iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Konukoğlu, “Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam sunabilmek için tüm çalışmalarını; iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, toplumsal eşitsizlik gibi çevresel ve sosyal problemlere çözüm üretme hedefiyle planlıyor” dedi. Konukoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yeşil Mutabakat çerçevesinde belirlediği hedeflere ulaşmak için inovasyon ve verimlilik odaklı çalışmalarına devam ediyor. Enerji verimliliğini artırma, karbon ayak izini azaltma ve döngüsel ekonomi prensiplerini uygulama konularında kararlılıkla ilerliyor.

Ülke ekonomisine maksimum fayda sağlamak için çalışırken, tüm faaliyet ve yatırımlarını döngüsel ekonominin temelini oluşturan; kaynakların verimli kullanımı, yüzde 100 sürdürülebilir hammadde tedariki, atıkların değer zincirine yeniden kazandırılması ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi gibi konuları odağına alarak gerçekleştiriyor. Döngüsel ekonomiye katkı için çeşitli inovatif girişimlerde bulunuyor. Üretim tesislerinde atık azaltma ve geri dönüşüm odaklı operasyonları yürütüyor. SANKO Tekstil'in çevre dostu ürün yelpazesi, SANKO Enerji'nin yenilenebilir enerji portföyü ve Süper Film'in çevre dostu ambalaj teknolojileri, Grup şirketlerinin sürdürülebilir geleceğe yaptığı katkılarından sadece birkaçı.

SANKO Holding, topluma değer katarak büyümeye devam ediyor. Grup şirketlerinde ve tekstilde, bölgedeki kadın istihdamını artırmak için öncelikli çalışmalar yürüterek kadın çalışan yüzde 30 seviyelerine çıkarıldı. Bu çabalar sonucunda SANKO Tekstil, 2022'de Kincentric tarafından ‘Yılın işvereni’ seçildi. 2023'te ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TİSK tarafından verilen ‘Beyaz Bayrak’ ödülüne değer görüldü.”

Enerjiye toplam 1,5 milyar dolar yatırım

Tekstil, enerji, ambalaj ve çimento alanlarındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Adil Sani Konukoğlu, “Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle alanında lider olan SANKO Tekstil, dünyanın sayılı iplik üreticilerinden biri konumunda. Ayrıca yıllık 300 milyon metre denim içerik üretim kapasitesiyle ISKO ve yıllık 5 bin 500 ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük havlu ve bornoz üreticilerinden biri olan SANKO Havlu, SANKO Tekstil çatısı altında faaliyet gösteriyor. SANKO Tekstil, ülkemizde kendi sektöründeki en büyük kurulu güneş paneli enerji sistemlerinden birine sahip olup, iplik ve kumaş üretiminde yenilenebilir enerji kullanıyor.

Son yatırımlar sayesinde, enerji ihtiyacı yüzde 30’a varan oranlarda yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Bu sayede karbon ayak izi yüzde 20’ye varan oranlarda azaltıldı” dedi. Konukoğlu, diğer grup şirketleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

- Dünyanın ve Avrupa’nın önde gelen esnek ambalaj film üreticisi konumunda olan Süper Film Ambalaj, 5 kıtaya ihracat gerçekleştiriyor. Lüleburgaz’da kurulan yeni üretim hattıyla Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, üretim kapasitesiyle dünyadaki en büyük 9’uncu ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak. Süper Film, Ar-Ge çalışmaları yaparak sürdürülebilir, yenilikçi ambalajlar üzerinde çalışıyor. Karada yetiştirilen deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü tarafından WorldStar Ödülüne değer bulundu.

- SANKO Enerji, hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santralleri ile tamamen yenilenebilir kaynaklardan toplam 1.000 MW kurulu güce sahip. 2008 yılından bugüne kadar 6 hidroelektrik santrali, 6 rüzgâr santrali, 3 jeotermal santrali ve 2 güneş enerjisi santraline toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hedef, toplam kurulu gücü 2030’a kadar 2 bin MW’ın üzerine çıkarmak. Ayrıca şirketin uluslararası alanda da büyüme planları bulunuyor.

120 yıllık üretim yolculuğunda bugün beşinci kuşak devrede

SANKO’nun sürdürülebilirliğin en güzel örneği olduğunu ifade eden Adil Sani Konukoğlu, “SANKO Holding’in 120. yılında ekonomik katma değer kadar, ikinci yüzyılın da hedeflerine emin adımlarla ilerleyen, üretim yolculuğuna beşinci kuşakla birlikte başarıyla devam eden bir aile şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 120 yıllık üretim yolculuklarını özetleyen Konukoğlu, şunları söyledi; “Büyük dedemiz rahmetli Sani Bey, 1904 'te dokuma tezgâhıyla iş başı yapıyor. Yemen harbinde şehit düşen dedemizin tezgâhlarını, nenemiz Hatice Hanım büyük zorluklar içinde çalıştırarak ailesinin geçimini sağlıyor. Dedem belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralıyor. Bu hikâyeyi çok fazla insan bilmez, ama bugünkü SANKO’nun temellerinde bir kadının emeği, göz nuru var. Zekeriye Dedem büyüdükten sonra 4 tezgahla işlerin başına geçiyor. Evlatlar büyüdükçe işletmelerin değişik kademelerinde görev alıyor, daha sonra ailenin büyümesine katkı sağlıyorlar. Babam büyük oğul olarak işe başladığında, dedemin 70 çalışanı varmış. Dedem kalender bir insandı. Babam sürekli kendini yenileyen biriydi, ürettiği malları yenileyen bir yapısı vardı. Askerlik sonrası dedemle ortaklığa devam ediyor ve 1943’te işleri tamamen üstleniyor. Biz de büyüdükten sonra babama katıldık. 5 kardeş “Birlikten kuvvet doğar” diyerek hep birlikte çalışmayı tercih ettik. 120. yılımızı kutlarken değerli aile büyüklerimize saygı ve minnet doluyum. ”

İnsan öncelikli ve toplumsal fayda odaklı yatırımlar yapıldı

Toplumsal fayda çalışmalarını 1989’da kurulan Sani Konukoğlu Vakfı ile gerçekleştiren Holding’in çalışmaları hakkında Başkan Konukoğlu, şunları söyledi: “Bugüne kadar 22 okul yaptırarak MEB'e devrettik. 2001’de Özel SANKO Okulları, 2012- 2013 eğitim öğretim yılında Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğretime açıldı. 2013’te sağlıkta kalitenin yükseltilmesi ve referans üniversite olmak hedefiyle kurulan SANKO Üniversitesi’nde bugüne kadar 4 bine yakın öğrenci eğitim gördü. Bölgedeki ilk kalp ameliyatı, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Tüp Bebek Merkezi de 2001’de SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kuruldu. Vakıf aracılığıyla bugüne kadar 25 biniden fazla öğrenciye burs sağlandı. Her yıl 1.500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor, okul ve giyecek ihtiyaçları için destek oluyor.”

'Ortak kültürel değerlere sahip çıkıyoruz'

SANKO Holding, 120 yıllık köklü geçmişinden aldığı ilhamla insana, topluma ve ekonomiye değer yaratmaya odaklandığına vurgu yapan Konukoğlu, “Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz” anlayışıyla geçmişle gelecek arasında köprü kuran SANKO Holding, insanlığın ortak kültürel değerlerine sahip çıktığını söyledi. Konukoğlu, yakın geçmişte Zeugma Antik Kenti’ndeki eşsiz mozaiklerin su altında kalmaması için başlatılan kurtarma kazılarına sponsor olarak, eşsiz mozaiklerin kurtarılması çalışmalarına katkı sağladığını aktardı.