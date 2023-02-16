SANKO Holding: Yaraları birlikte saracağız

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için şirketlerin yardımları devam ediyor. O şirketlerden bir tanesi de Sanko Holding.

Depremin vurduğu şehirlerden Gaziantep merkezli olan holding, afet sürecinin hafifletilmesine katkı sağlayabilmek için 100 milyon liralık kaynak ayırdığını açıkladı.

Holding tarafından yapılan açıklamada, yardım sürecinin valilikler, STK’lar ve tüm yetkili kuruluşlar ile koordine halinde yürütüldüğüne vurgu yapılırken, “İlk günden itibaren, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla depremden etkilenen çalışma arkadaşlarımızı, ailelerini ve binlerce vatandaşımızı iş yerlerimizde, okullarımızdaki spor salonlarında, üretim tesislerimizde ve kültür merkezleri, camiler, sosyal tesisler gibi daha önce yapımını üstlendiğimiz sağlam yapılarda misafir ediyoruz” denildi.

Şirketin açıklaması şöyle:

"Sıcak yemek ikramlarımız Gaziantep, Adıyaman, Narlı ve Pazarcık’ta her gün 50.000 kişiye ulaşıyor. Şimdiye dek 450.000 kişiye ulaştı ve devam edecek.

Adıyaman’da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için 1200 konteynerden oluşacak konteyner kentin hazırlıklarına başladık.

Yaklaşık 450 kişiden oluşan SANKO gönüllü grubumuz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için canla başla çalıştı. Ekiplerimizin destek sağladığı çalışmalarda 24 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan forklift, iş makinaları, ekskavatör, termal kameralar ve diğer tüm ekipmanlar konusunda anında destek verebilmek için ekiplerimiz aktif olarak sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Yardım Depolarına Ulaşan Ürünlerin Organizasyonunu sağladık

Valilik ve AFAD ile koordinasyon hâlinde SANKO Holding şirketlerinin üretim tesisleri içerisindeki depoları yardım depolarına dönüştürdük.

SANKO Gönüllü grubumuz, vardiyalı olarak bu depolarda çalışmaktadır. Çalışma arkadaşlarımız sayesinde depolara ulaşan tırlarda bulunan ihtiyaç malzemelerinin bölgedeki depremzedelere ulaştırılmasına katkı sağlıyoruz.

Yardım ve Bağış Organizasyonu

Türkiye ve yurt dışındaki çalışanlarımızla, müşterilerimizle birlikte yardım ve bağışları koordine etmeye başladık.

Yürütülen kapsamlı çalışma ile sahadaki acil ihtiyaçların tespitini ve teminini sağlamaya devam ediyoruz. Öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen çadır, su ve temel gıda ürünleri, elektrikli ısıtıcı, koruyucu ekipmanlar, giysi, bebek bezi, çamaşır, battaniye, powerbank, jeneratör, tüp, tıbbi yardım, havlu ve hijyen malzemelerinin bölgeye gönderimini aralıksız sağlamayı sürdürüyoruz.

Gıda yanı sıra ayni olarak gerçekleştirdiğimiz yardımların tutarı ise 20 milyon TL’yi geçti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde tüm sağlık personelimiz acil sağlık desteği için gayretle gece gündüz demeden çalışıyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde şimdiye dek 474 depremzede hasta acil ve yataklı tedaviye alındı, 97 hasta ameliyat edildi.

Çalışanlara destek

Afet bölgesindeki tüm çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze destek olabilmek için bölgede bulunan 8.000 çalışanımızın her birine 10.000 TL afet yardımı yapılmasına karar verdik.

Ayrıca, çalışma arkadaşlarımızın acil ihtiyaçları için oluşturduğumuz çağrı merkezimiz kanalıyla öncelikli ihtiyaçları karşılandı, karşılanmaya devam ediyor.

Maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ettik.

120 yıl önce Gaziantep’te kurulmuş ve bu topraklarda yüzyılı aşkın süredir çalışan, üreten bir şirket olarak bu felaketi de dayanışma ile atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi ve bölgemizi ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."