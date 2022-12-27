Sanofi Türkiye, sağlık sektöründe inovasyon ekosistemini güçlendiriyor

Sanofi Türkiye, 2022 itibarıyla PharmUp Girişimcilik Programı'nı ileriye taşıyarak Türkiye'de sağlık alanında küresel rekabetçiliği artırmak ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek için PharmUp'ı Türkiye merkezli çok paydaşlı bir girişimcilik platformuna dönüştürme çalışmalarına başladı. Dijital sağlık alanında Türkiye'nin önemli inovasyon ara yüzlerinden biri olan PharmUp Hub Platformu hayata geçirildi. İş birliği kapsamında, girişimciler için proje geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve bilimsel bir platform oluşturularak katma değerli inovasyon ve teknoloji tabanlı projelerin ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sanofi Türkiye-TT Ventures iş birliği kapsamında potansiyel girişimler, TT Ventures'in sunduğu ofis çalışma alanlarından, mentorluk desteğinden, girişimlerin fikirlerinin ürün ve hizmete dönüşmesi için bilgi birikiminden yararlanabilecek. İki kurum arasında başlayan iş birliği sürecinin ardından platformun teknoparklar, ortak kuluçka merkezleri ve özel sektörün katılımlarıyla genişlemesi amaçlanıyor.

“Sağlık girişimcilerine ve ülke ekonomisine değer yaratacağız”

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, sağlık sektörüne yönelik çözümler geliştirebilecek her alandan ve sektörden girişimciyi 2019'dan bu yana PharmUp Girişimcilik Programı ile bir araya getirdiklerini söyledi. Öztürk, 2022 itibarıyla programı, kurumsal ortaklıkların yanı sıra üniversiteler ve kuluçka merkezleri ile iş birliği içinde oluşturduklarını aktararak, “Programı, start-up'lara laboratuvarlar, tematik inovasyon programları, atölyeler, uzman desteği ve bilgi kaynakları sağlayan PharmUp Hub inovasyon platformuna dönüştürdük. TT Ventures ile yaptığımız iş birliği, hedefimizi gerçekleştirmede attığımız önemli bir adım. Bu iş birliğinin sunacağı desteklerle hem sağlık alanındaki girişimcilere hem de ülke ekonomisine değer yaratacağımız için mutluyuz” dedi.

“Teknolojik birikimimizle girişimcilik ekosistemini geliştireceğiz”

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan da Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures olarak, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yenilikçi ürünlere sahip girişimleri destekleyerek ülke ekonomisine fayda sağlamayı amaçladıklarını aktaran Özhan, şunları kaydetti: “TT Ventures çatısı altındaki sektörün ilk girişim hızlandırma programı PİLOT'tan bugüne kadar 104 girişim mezun oldu ve bu girişimlerden 45'i dışarıdan yatırım aldı. Diğer yandan, TT Ventures olarak 13 farklı girişime yatırım yaptık. Özellikle sağlık, eğitim, yapay zeka, dijital çözümler, finansal teknolojiler, blockchain, IOT ve ICT gibi Türk Telekom ile sinerji yaratacak alanlara odaklanıyoruz. Bu anlamda önemli bir küresel sağlık şirketi olan Sanofi ile dijital sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini çok önemsiyoruz. TT Ventures olarak, girişimleri dünyaya açan bir köprü olmak hedefiyle sahip olduğumuz teknolojik bilgi birikimini farklı projelere uyarlayarak girişimcilik ekosisteminin geliştirmeye devam edeceğiz.”