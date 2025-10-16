SASA, 25 milyar dolarlık yatırımı için ihale sürecine başladı!

Sasa Polyester (SASA), Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanda rafineri konfigürasyonuna yönelik teknik ve ekonomik fizibilitenin oluşturulması amacıyla ihale sürecine başladığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada iki uluslararası firmadan fiyat teklifi alındığı ve müzakerelere başlandığı bildirildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanda gerçekleştirilmesi planlanan Rafineri ve Petrokimya tesislerinin birinci etabına ilişkin olarak, SASA tarafından rafineri konfigürasyonuna yönelik teknik ve ekonomik fizibilitenin oluşturulması amacıyla ihale sürecine başlanmış bu çerçevede 2 uluslararası firmadan fiyat teklifi alınmış ve müzakerelere başlanmıştır.

Söz konusu çalışma, Rafineri ve Petrokimya Tesislerinin tasarım sürecinin en kritik aşamalarından biri olup yatırımın teknik fizibilitesinin nihai hale getirilmesine katkı sağlayacaktır."

Karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan 5,5 milyon metrekarelik alan 'SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi' ilan edilmişti.

Bölgede 3 etapta hayata geçirilecek projelerin ilk fazınd​​​​​​​a, 1,2 milyon tonluk polipropilen (ambalaj, tekstil ve otomotivde kullanılan dayanıklı plastik ham maddesi) üretim tesisi, yıllık 13 milyon ton kapasiteli rafineri ile entegre liman yer alacak.

SASA Polyester Sanayi AŞ’nin 25 milyar dolarlık yatırım planladığı bölgede, projelere yönelik inşaat çalışmalarının 2026 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Asıl hedefimiz, ham madde ve katma değeri yüksek ürünler üretmek. İhracatımızı artırarak, ithalatı ve dışa bağımlılığı azaltmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. İnşallah başarılı olacağız" demişti.

Şeker ayrıca, yeni projeyle tesislerin inşaatında 8 bin ila 10 bin kişi, finalde de 2 bin 500 ila 3 bin kişi istihdam etmeyi planladıklarını söylemişti.