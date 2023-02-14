Sasa Polyester: Düşse de çıksa da bizim için fark etmez

Birol BOZKURT

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Sasa Polyester depremin ilk günü yaptığı açıklamada tesislerinin herhangi bir hasar almadığını duyurmuştu.

Sasa Polyester Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinin tam kapasite devam ettiğini söyledi.

Erdemoğlu, “Depremin olduğu ilk günden itibaren üretim faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Biz bölgeye destek amaçlı üretime devam etmeliyiz. Türkiye’de üretilen montların elyafını biz üretiyoruz, kolonyalı mendil ile çocuk bezlerinin hammaddesini yine biz üretiyoruz. Bu nedenle üretimi devam ettirmemiz deprem bölgesi için bir ihtiyaç. Son kapasite çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu ayrıca, “Borsanın açılması bizi etkilemez. Biz hissenin fiyatına bakmıyoruz, düşse de çıksa da bizim için fark etmez” dedi.

Sasa Polyester depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım yapıyor.

Şirket tarafından AFAD’a 130 bin adet battaniye, 100 bin metrekare halı, 100 milyon TL de nakdi destekte bulundu. Şirket 10 bin çalışanına 10 bin TL destekte bulundu.