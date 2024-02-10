SASA Polyester'den 2024'te iki büyük tesis

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu şehirlerden Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester, Erdemoğlu Holding bünyesinde yaptığı yatırımlarla elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimini de içeren Türkiye'nin son yıllardaki en önemli sanayi tesislerinden birini hayata geçirecek.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, depremin ardından riskli gördükleri için DMT tesisini tedbir amaçlı geçici olarak 3 ay süreyle kapattıklarını söyledi.

Onun haricinde diğer yatırımlarda 1-2 ay uzamalar olduğunu ifade eden Erdemoğlu, ancak canla başla mücadele sonucunda o açığın da kapatıldığını bildirdi.

İki yeni tesis

Planlarını olduğu gibi devam ettirdiklerine vurgulayan Erdemoğlu, şunları kaydetti: "Depremle ilgili hiçbir şekilde planımızı öteleme, erteleme gibi bir davranışa asla girmedik. En hızlı şekilde yatırımı devam eden yıllık 1 milyon 750 bin ton PTA (Saflaştırılmış Tereftalik Asit) tesisimiz 6. ayda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Şu anda bile günde 9 bin insan gece gündüz montajı hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyor.

Bunun yanında ikinci ilave elyaf tesisimiz var 450 bin tonluk yaklaşık. Bu da yıl sonunda faaliyete geçecek. Aynı şekilde 350 bin tonluk yeni cips tesisimiz var. Yatırımı devam eden. O da bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Hiçbir aksaklık yok."