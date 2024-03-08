Sasa'dan hisse geri alım kararı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin 8 Mart 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda paylarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2 milyar TL olması, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesi kararlaştırıldı.

Geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.