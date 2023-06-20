SASA’dan yeni iş birliği

SASA’dan yeni bir yatırım hamlesi geldi. SASA Yumurtalık’da yılda 1 milyon ton propilen üretebilecek kapasiteye sahip dünyanın en büyük Propan Dehidrojenasyon (PDH) ünitesini, en son nesil Honeywell Oleflex teknolojisini kullanarak inşa edecek.

Türkiye’yi dünyanın en büyük üç polyester üreticisinden biri olmayı ve küresel ölçekte söz sahibi olmayı hedefleyen SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu söz konusu işbirliği hakkında şu açıklamaları yaptı:

“SASA sürdürülebilir bir büyüme perspektifine sahip Türkiye’nin en büyük polyester ve polimer üreticisidir. SASA bütün Erdemoğlu Holding iştiraklerinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hedeflerine yürürken, dünyadaki en son teknolojileri kullanmayı sürdürecektir.

Bu kapsamda Yumurtalık’da inşa edeceğimiz yeni tesisimizde de dünyanın en önemli ve yeni teknolojilerini kullanan Honeywell UOP Oleflex ile iş birliğine gidilmiştir.”

“Büyüyen propilen pazarına katılmasını sağlayacağız”

Honeywell’in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise konu hakkında: “SASA’nın yeni inşa edeceği Yumurtalık tesisinde kullanacağımız Oleflex teknolojimiz, Honeywell UOP tarafından dehidrojenasyon teknolojisinde 75 yılı aşkın süredir yapılan inovasyonlarla desteklenen özgün, yüksek aktif ve çevre dostu katalizörünü kullanarak düşük maliyetli propilen üretmesini ve böylece büyüyen propilen pazarına katılmasını sağlayacaktır.” dedi.