Sasa’dan Yumurtalık için yeni anlaşma

Sasa Polyester tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şirkete tahsisli Yumurtalık yatırım alanına propilen (PDH Fabrikası) üretim tesisi kurulmasına ilişkin olarak Honeywell UOP ile lisans, teknik servis ve garanti anlaşmaları imzalandığı duyuruldu.

Şirket yaptığı açıklamada yılda 1 milyon ton kapasiteli üretim tesisinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasının öngörüldüğünü ve planlanan yatırımın günümüz koşullarında ciroya katkısının 1,2 milyar dolar, yatırım değerinin ise 1,5 milyar dolar olmasının beklendiğini belirtti.