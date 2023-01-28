Sasa'ya 500 milyon euroluk tahvil onayı

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Sasa Polyester'in yurt dışında 500 milyon euro büyüklüğe kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmesine izin verdi.

Söz konusu izin haftalık SPK bülteninde yer aldı. SPK, Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ'nin 10 milyon lira tahsisli sermaye artırımını da onayladı.

Rönesans'a da onay

Kurul; Huzur Faktoring AŞ'nin 109 milyon lira, Yükselen Çelik AŞ'nin 500 milyon lira, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 1 milyar lira, Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2 milyar lira borçlanma aracı başvurusunu da onayladı.