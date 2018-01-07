Satılan 100 hibritten 92'si Toyota markalı

07 Ocak 2018

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, konjonktürel gelişmeler ve kur baskısına rağmen Toyota’nın geçen yılı toplamda 45 bin 209 adetlik satışla tamamladığını belirterek, toplam pazarın 956 bin 194 olarak gerçekleştiğini ve 2016'ya oranla yüzde 2,8’lik bir daralma yaşandığını kaydetti.

Toplam pazarda yüzde 4,7’lik oranla ilk 7 marka içinde olduklarını aktaran Bozkurt, "Aralık ayı satışlarımızda ise ilk 4 sıra içinde yerimizi aldık. Başta 26 bin 500 adet satışla Corolla olmak üzere, 6 bin 278 adet Toyota C-HR ve 4 bin 550 adetle segmentini lider olarak tamamlayan Hilux’un bulunduğumuz konuma önemli katkısı var. Bundan daha önemlisi Türkiye pazarında sattığımız bütün araçların yüzde 72’sini ülkemizde üretiyoruz. Bu her açıdan ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Toyota’nın pick-up segmentindeki temsilcisi Hilux’un, 2017'yi de önceki yıl olduğu gibi lider tamamladığını belirten Bozkurt, Türkiye’de 2017 yılını 45 bin 209 adetlik satış ile kapatan Toyota’nın satışlarında Hilux'un da önemli rol oynadığını vurguladı.

Bozkurt, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, en yakın rakibinden bin 23 adet daha fazla tercih edilen Hilux'un, 4 bin 550 adetlik satış adedi ve yüzde 23’lük pazar payıyla segmentinin birincisi olmayı başardığını kaydetti.

Geçen yıl toplam Toyota satışları içinde hibrit araç satışlarının da büyük artış gösterdiğini bildiren Bozkurt, "2017’de 4 bin 110 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdik. Böylelikle toplam satışlarımız içindeki hibrit payı yüzde 9,1’e ulaştı. Bugün Türkiye’de satılan her 100 hibrit otomobilden 92’si Toyota markalı. Bilinirliğin artması için yaptığımız çalışmalar ile geçtiğimiz yıl 863 adet olan hibrit otomobil satışımızı yüzde 376 oranında artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimiz açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır"

Ali Haydar Bozkurt, yeni yürürlüğe giren ÖTV matrahı güncellemesinin; kur etkisi ve model yılı değişikliğinden kaynaklanan otomobillerdeki fiyat artışını bir nebze de olsa azaltmasının pazar için olumlu etki yaratacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son bir yılda özellikle avronun TL karşısında yüzde 24 değerlenmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte gelen değişiklikler, müşterilerimiz açısından baktığımızda da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kurların artmasıyla yeni yılda otomobil fiyatlarına gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek olan bu düzenleme müşterilerimizin faydasına olacaktır."

2018 hedefi 2017'yi geçmek

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, 2018'in sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için ilk çeyreğin önemli ipuçları vereceğini aktardı.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 6 ayı ilginç geçecek. Pazarda bazı belirsizliklerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Yılın ikinci 6 ayını da şu anda kestirmek güç. Bu uzun süreçte global konjonktür, pariteler, faizler, kurlar ne olacak? Bu seyre göre değişecektir. Kurlar bulundukları bu seviyeyi korursa satışlarda yüzde 10 daralma olacağını düşünüyorum.

Toyota olarak daralma beklediğimiz 2018 yılında, 2017 yılındaki satış adetlerimizin üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz. Toyota olarak 2018 yılında ayrıca, mevcut süreçlerimizin gözden geçirileceği ve gereken iyileştirmelerin yapılacağı bir dönem yaşayacağız. Ayrıca 2019 ve sonrasında, Toyota markasının en güçlü yanı olan hibrit model sayısının artacak olması nedeniyle 2018 senesi, hibrit iletişiminin ve gerekli altyapının hazırlanması ile geçecek. Toplam satışlarımızın yüzde 9,1’ini oluşturan, Türkiye otomotiv pazarında yüzde 92 ile lider olduğumuz ve en güçlü yanımız olan hibrit teknolojisi üzerinden Toyota marka imajını daha da geliştireceğiz."

Kaynak: AA