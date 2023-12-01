Schneider Electric, 3'üncü çeyrekte küresel gelirlerini yüzde 12 artırdı

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, yılın ilk 9 ayında 26,4 milyar avro gelir sağladı. Şirketin güçlü büyüme kaydettiği ülkeler arasında enerji ve endüstriyel otomasyon alanındaki yatırımlarıyla Türkiye de yer alıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü performansını sürdürüyor.

Şirketin Enerji Yönetimi iş kolu, çift haneli organik olarak büyüme kaydederken, Endüstriyel Otomasyonda tek haneli organik büyüme sağlandı. Schneider Electric’in öncü yazılım şirketi AVEVA'da güçlü Yıllık Sürekli Gelir (ARR) büyümesi elde ederken, Servislerde de çift haneli organik büyüme kaydedildi.

Güçlü bir yatırımcı olmayı sürdürüyor

Schneider Electric, 3. çeyrekte yüzde 35’lik gelir artışı ile en güçlü büyümeye Kuzey Amerika’da imza attı. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de çift haneli büyüme sağlandı. Bölgedeki gelişimde Türkiye, enerji yönetimi ve endüstriyel otomasyon alanında güçlü bir yatırımcı olmayı sürdürüyor.

Şirket bu gelişimi sürdürerek 2023 Düzeltilmiş FAVÖK büyümesinin organik bazda yüzde 18 ile yüzde 23 arasında gerçekleşmesini hedefliyor.

Schneider Electric’in 2023 yılı 3. çeyrek gelirleri organik bazda yüzde 11,5 ve raporlanan bazda yüzde 0,1 artışla 8 bin 789 milyar avro olarak gerçekleşti.

Şirketin ürünler segmenti 3. çeyrek gelirlerinin yüzde 54'ünü oluşturdu ve bu dönemde organik olarak yüzde 5 büyüdü. Bu büyümede nihai pazarlardaki güçlü talep sayesinde enerji yönetimi alanındaki gelişim etkili oldu.

Dünya genelinde veri merkezi ve altyapı projeleri de dahil olmak üzere devam eden güçlü talebin desteklediği enerji yönetimi alanında, organik olarak çift haneli satış artışıyla 3. çeyrekte yüzde 23 organik büyüme sağlandı.

Endüstriyel otomasyonda sistem gelirleri tek haneli büyüme kaydederken, proses ve hibrit endüstriyel segmentlerle bağlantılı alanlarda çift haneli büyüme elde edildi.

Yazılım ve dijital servisler segmentinde ise gelirler yılın üçüncü çeyreğinde organik olarak yüzde 17 arttı. Bu gelişmede önemli bir rol oynayan AVEVA, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yıllık yinelenen gelirde (ARR) yüzde 16 artış sağladı.

Saha Servisleri 3'üncü çeyrekte organik olarak yüzde 17 büyüdü

Büyüme temel olarak mevcut müşteri tabanına yapılan satışların yanı sıra çeşitli segmentlerde net yeni müşteri kazanımlarından kaynaklandı. Grubun bu alandaki başarısında veri merkezi ve şebeke için EcoStruxure ürünleri de güçlü bir katkı sağladı.

Saha servisleri de 3'üncü çeyrekte organik olarak yüzde 17 büyüdü. Enerji yönetimi servisleri, nihai pazarlarda ve birçok segmentte güçlü bir ilgi ile çift haneli büyüdü. Endüstriyel otomasyon servisleri hem Ayrık hem de proses ve hibrit otomasyonda çift haneli büyüme gösterdi.

Schneider Electric, bu dönemde sürdürülebilirlik alanında da önemli bir başarı sergiledi. Dijital ve saha Servisleri kapsamında yönetilmekte olan sürdürülebilirlik danışmanlık ve servis ürünleri bir kez daha satışta elde ettiği çift haneli artış ile yüzde 20 büyüme kaydetti.

Bu gelişimde Grubun sürdürülebilirlik danışmanlığı ve ürünlerine başta Avrupa olmak üzere çeşitli coğrafyalardaki artan talep ve EcoStruxure Resource Advisor'ın güçlü büyümesi etkili oldu.

Schneider Electric’in başarılı performansında pazar odağında değişen trendler ve gelişmeler de önemli bir rol oynadı. Binalar pazarında, sağlık ve turizm sektörlerindeki gelişim ve sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı dijital ürünlerle yeniden yapılanma etkili oldu.

"Esnek ve yenilikçi çözümlerimiz güçlü bir büyüme kaydetmeye devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Peter Herweck, yıl sonu hedeflerine doğru başarıyla ilerlediklerini belirtti.

Herweck, stratejik önceliklendirme ve uygulama sayesinde 3. çeyrekte yüzde 12 organik artışla güçlü bir gelir büyümesi elde ettiklerini ifade ederek, "Yapay zekanın da etkisiyle veri merkezleri ve enerji dönüşümüne yönelik yatırımlar başta olmak üzere tüm segmentler ve coğrafyalarda ürün ve hizmetlerimize artan bir talep var. Bu durum, otomasyona olan ilginin azalmasına rağmen, 3. çeyrekte Grup varlıklarının daha da artmasını sağladı.

Yazılım, servis ve sistem ürünlerimiz, müşterilerimizin elektrifikasyon, dijitalleşme ve karbonsuzlaştırma yolculuğuna hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu alandaki esnek ve yenilikçi çözümlerimiz güçlü bir büyüme kaydetmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle yılın 3. çeyreğinde süren güçlü büyümemiz, 2023 yılı finansal hedeflerimizi başarıyla gerçekleştireceğimizin de önemli bir göstergesi." açıklamasını yaptı.