Sektör liderleri Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda buluşacak

ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Katar ve Çin gibi önemli ihracat aktörlerinin de içinde bulunduğu 39 ayrı ülkenin sektör liderlerini buluşturacak fuar, Dünyadan ve Türkiye’den 60 binin üzerinde ve 100 farklı ülkeden profesyonel satın almacıya erişim imkanı sunacak.

Yurtdışı çalışmaları kapsamında oluşturulan satın alma grupları ile 50 ülkeden yaklaşık bin satın almacı Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda Türk firmaları ile bir araya gelecek.

En çok ziyaretçi beklenen ülkeler; Rusya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Cezayir, Fas, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Balkan Ülkeleri, Sahra Altı Afrika,Türki Cumhuriyetler.

"Dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için önemli fırsatlar oluşturacağız"

Ambiyans Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, “Fuarımız ihracat odaklı olduğu için dünyada ev, mutfak ve yaşam ürünlerini üreten ve bu ürünlere ihtiyaç duyan pazarlar hedefimiz durumda. Ambiyans Fuarcılık olarak yurt dışından hedef pazarda yer alan firmaların fuara katılarak Türk üreticileri ve markaları ile iş birlikleri oluşturmasına zemin hazırlıyoruz. Bunun için başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticari Ataşelikleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmeler sonucunda da dünyanın dört bir yanındaki kanaat önderlerini bir araya getirdik. Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacağız. Ayrıca hem cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olması hem de Türk üreticileri desteklemek adına Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı için eylül ayında katılım gösterecek firmalarına mart ayı için ücretsiz katılım fırsatı da sunacağımızı da eklemek isterim” dedi.

Katılımcılardan bazıları: Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo, Jumbo-Home, Alfi,Gefu, Guzzini, Homend, Kaşmir Halı, Koziol, Lekue, Nautica Home, Silikomart, Weimar, Wesco, Bonna, Decorium, Evdema, Lakiard, Titiz, Plastik, Mehtap, Gülsan-Fucci, Papilla, Homend, Fakir, Goldmaster, Digicom, Braun, Delonghi, Efecan, Falez.