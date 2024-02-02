Sahip olduğu alt yapısı, Türkiye’nin farklı noktalarında konumlanmış üretim tesisleri ve güçlü tedarik zinciri sayesinde dünyanın her noktasındaki ana ekipman üreticilerine ihracat yaptıklarını kaydeden Murat Çekirdek, “XGEN Energy, imalatının yüzde 70’ini ihraç etmektedir. Sektörde 14’üncü yılımıza girerken, 2023’ü hedeflediğimiz üretim miktarının üzerinden kapattık. Müşterilerimizin globaldeki taleplerine yanıt vererek büyümeye devam ettiğimiz bir sene oldu. 2024 yılının gerek iç pazar gerekse global anlamda daha iyi bir sene olacağını umuyoruz. Yeni senede 2023 yılı içerisinde akreditasyon süreçlerini tamamladığımız, ancak çalışma şansı yakalayamadığımız yeni müşterilerimize de ürün tedariki sağlayarak büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. Yenilenebilir enerjinin başkenti konumunda İzmir’in yer aldığına değinen Çekirdek, “Sınırları içerisinde yer alan kule, kanat ve jeneratör fabrikaları ile, bu ana ekipman üreticilerine ürün ve hizmet sunan onlarca yan sanayi firması değerlendirildiğinde, İzmir’in rüzgâr sanayisi için de ülkenin lokomotifi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu kümelenmenin verdiği lojistik avantajları, deneyimi ve yetişmiş insan birikimi ile birlikte değerlendirdiğinizde, ülkemize gerçekleşecek yeni sanayi yatırımları için de en iddialı şehir olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan, yeni sanayi yatırımlarının artmasını beklediğimiz deniz üstü rüzgâr sanayisi için de sahip olduğu liman imkânlarıyla İzmir sadece ülkenin değil, bölge coğrafyanın en önemli rüzgâr sanayicisi şehir iddiasını korumaktadır. Bu ekosistemin güçlendirilmesi, teşviklerde desteklenmesi sadece cari fazla veren bir sektöre destek değil, ülke ekonomisine artı değer yaratmak anlamına gelecektir. Bu kapsamda gerek yerel yöneticilerimizin gerekse Ankara’nın ilgisinin artarak şehrimize ve sanayicimize devam etmesini umuyoruz” dedi.

“Sektörün büyümesi önünde hiçbir engel görmüyoruz”

Mevcut ekonomik kriz ortamı ve fosil kaynağı yoğun coğrafyalarda yaşanan belirsizliklerin yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaya devam ettiğine dikkat çeken Çekirdek, “Diğer taraftan, iklim değişikliğinin etkilerini de en aza indirme çabası bir kez daha bizleri yenilenebilir enerjiye ulaştırıyor. Dolayısıyla global ölçekte yapılan yatırımların artarak devam edeceğini beklemek gerekir. Burada yatırımların hızını etkileyecek en önemli dar boğaz ise emtia fiyatlarındaki oynaklık ve finansman kaynaklarına erişim olarak öne çıkıyor. Global ekonomik şartlara bağlı olarak değişecek olan yatırım iklimi yenilenebilir enerji sektörü için sadece yatırımların hızına etki etse bile sektörün büyümesi önünde hiçbir engel görmüyoruz” dedi.