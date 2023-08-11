Selva Gıda ve İmaş Makine arasında yeni yatırım sözleşmesi imzalandı
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni yatırım hakkında açıklama yapıldı. Selva Gıda ile grup içi şirketlerinden İmaş Makine A.Ş. arasında, 1.945.000 USD toplam bedel ile irmik fabrikası kapasite artırımı, revizyon, kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalandı.
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni yatırım hakkında açıklama yapıldı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimizle grup içi şirketlerimizden İmaş Makine A.Ş. arasında, 1.945.000 USD toplam bedel ile imzalanan irmik fabrikası kapasite artırımı, revizyon, kurulum ve devreye alınması sözleşmesi 11.08.2023 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeye göre İrmik fabrikamızın kapasitesi 340 ton/gün öğütme kapasiteli iken 430 ton/gün öğütme kapasitesine yükseltilecektir ve 2023 yılı içinde faaliyete alınması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.