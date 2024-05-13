Senatech’in yenileme merkezi, bilgisayar, tablet ve modemlerde de hizmet yeterliliği aldı

Başta yenilenmiş telefonlar olmak üzere, yenilenmiş cihaz sektörü Türkiye’de ve dünyada büyümesini sürdürüyor. Yalnızca cep telefonlarının yenilenmesine yönelik pazar büyüklüğü, Statista verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla 55 milyar dolara ulaştı. 2033’e kadar 3 kattan fazla artarak 172 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Sektör Türkiye’de de yenilenmiş telefonlar üzerinden ilerlerken, Senatech markasının yenileme merkezi, TSE’den (Türk Standartları Enstitüsü) bilgisayar, oyun konsolu, tablet ve modemler için de hizmet yeterliliği sertifikası alan ilk merkez oldu.

“Sektör büyümeyi sürdürecek”

Yaşanan gelişmeyi değerlendiren Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Yenilenmiş ürün pazarı, kullanılmış elektronik cihazların bakım ve onarımlarının yapılarak yeniden satışa sunulması olarak özetlenebilir. Bu süreç, cihazların iyi çalışır durumda olmasını sağlamak için ayrıntılı testler, tamiratlar, bazen de güncellemeler içeriyor. Şu an yenilenmiş telefon pazarının büyüklüğü 55 milyar dolar seviyesindeyken, tüm yenilenmiş cihazların pazar büyüklüğü 273 milyar doları buluyor. Türkiye’de ise bu ekonomik büyüklük 1,5 milyar dolar seviyesinde. Bizler Senatech olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek, TSE’den cep telefonlarına ek olarak bilgisayar, tablet, oyun konsolu ve modemlerde de hizmet yeterliliği sertifikası alabilen ilk firma olduk. Bu hamlemizle Türkiye’de pazarı büyütürken aynı zamanda yenilenmiş cihazlar sayesinde ülke ekonomisine de katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.

“Tüketici yenilenmiş cihazlardan memnun”

Tüketicilerin yenilenmiş cihazlara bakışına da değinen Abdulhakim Çeliker, “Şu ana kadar yenilenmiş telefonlar üzerine verdiğimiz hizmetten tüketiciler oldukça memnun. Birçok olumlu geri bildirim alıyoruz ve genelde insanlar önce önyargılı olduklarını fakat hizmeti kullandıktan sonra neredeyse sıfır ayarında bir cihaza sahip olduğunu söylüyor. Örneğin şu an sıfırı 60 bin TL bandında olan bir telefon, yenilenmiş olarak 12 ay garantili ve sertifikalı olarak 40-45 bin lira bandında satışa sunuluyor. Yenilenmiş telefonlar için verilen hizmetin garantili olması da müşterinin içini rahatlatan en önemli unsur” dedi.

“Yenilenmiş cihazlar ekonomiye de çevreye de faydalı”

Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Yenilenmiş cihazların kullanılması 2 açıdan çok büyük fayda sağlıyor. Birincisi karbon ayak izinin azaltılmasında büyük etkisi var. Çünkü kullanılan cihaz çöpe gitmek yerine yenilenmiş telefon olarak tekrar kullanılıyor. İkinci olarak da paramız ülke içerisinde kaldığı için cari açığın düşürülmesinde önemli bir rolümüz var. Diğer faydalarının yanında sadece bu iki sebep bile yenilenmiş ürün sektörünün büyümesinin ne denli önemli olduğunu bizlere gösteriyor” dedi.

Yenileme merkezi sertifikası almak için Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği şartları karşılamak gerektiğine dikkat çeken Abdulhakim Çeliker, “Bunlar altyapı, yazılım gibi düzenli olarak yapılan ve oldukça zorlu geçen denetimlerle tespit ediliyor. Tüm gereksinimleri karşılamak için ekip olarak yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle yapay zeka destekli sektörel çalışmalar da yaparak markamızı sürekli ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“Ciromuz %460 arttı”

Büyüme rakamlarından örnekler veren Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “2023 yılında 2022’ye göre %65 daha fazla cihaz yeniledik. Ciro bazında ise %460 büyüme kaydettik. Şu an için yıllık cihaz yenileme kapasitemiz 60 bin civarında olsa da kısa vadede hedefimiz bu sayıyı 200 bin cihaza kadar çıkarmak. Sektörün bilinirliği arttıkça daha çok insanın yenilenmiş ürünleri tercih edeceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak ve Türkiye’nin bu alanda lider markası olmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.