SEREL, kalite ve zarafeti Purity Serisi’nde bir araya getiriyor

Uzun süreli Ar-Ge çalışmalarıyla kullanıcıların beklentilerine her zaman modern ve şık çizgilere sahip ürünlerle cevap veren SEREL; Purity Serisi’nde yer alan ürünleriyle kullanım alanlarına değer katan estetik bir dokunuş yapıyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir prensipler doğrultusunda üretilen Purity Serisi kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırırken konfor ve şıklığı da bir arada sunuyor.

Kullanım sürelerinin uzunluğu sebebiyle kullanıcılar lavabo ve klozet seçiminde titiz davranıyor ve hem işlevsel hem de kolay temizlenebilir ürünler arıyor. Bu doğrultuda emektar ürünlerini değiştirecek ya da evini yahut ofisini yenileyecek kullanıcılar tercihini mevcut alanlarını daha konforlu ve verimli kullanabilecekleri nitelikli ve şık ürünlerden yana kullanıyor. Doğaya saygılı üretim süreçleri doğrultusunda kullanıcıların tercihlerine göre çeşitli ürünler sunarak mekanların kullanımlarını işlevsel hale getiren SEREL, ‘Purity’ serisinde yer alan lavabo ve asma klozet ile banyo ve tuvaletlere şıklık katıyor. Kişisel konfor alanlarının yanı sıra insan yoğunluğunun olduğu kafe, otel, ofis, havalimanları ve AVM’ler gibi çeşitli mekanların kullanım alanlarında da hijyeni üst seviyede tutan Purity serisi lavabo ve klozetler hem işlevselliği hem de kolay temizlenebilir olmasıyla öne çıkıyor. Modern görüntüsü ve 104x49 cm ebadındaki yapısı sayesinde tezgahlara rahatlıkla yerleştirilebilen Purity serisi lavabo modern görüntüyü önemseyen kullanıcılara uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunuyor. Purity Lavabo, ergonomik yapısı sayesinde el yıkama sırasında elin kenarlara değmesinin de önüne geçerek kullanıcılara rahatlık sunuyor.

Yüzde 100 hijyen

Bulunduğu ortamda modern çizgilerini yansıtan Purity serisi asma klozet, titizlikle tasarlanan yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oval yapıda 52,5 cm ölçüde bulunan Purity Asma Klozet sağlamlığı ile öne çıkarken, hafifliği sayesinde montaj kolaylığına imkan tanıyor. Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde yüzeylerinde bakteri biriktirmeyen ve kolayca temizlenebilen Purity serisi lavabo ve klozetler yüzde yüz hijyene de olanak tanıyor.