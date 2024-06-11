Seyahat öncesi araç bakımında 750 lira indirim

Kurban Bayramı ve yaz tatili yolculukları öncesinde Aytemiz Vaay üyelerine avantaj sağlayan bir kampanya hazırlandı. Güvenli yolculuk için araç bakımlarının aksatılmamasına dikkat çeken kampanya, 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında 750 lira indirime ek peşin fiyatına 6 taksit seçeneği de sunulacak.

Aytemiz Vaay kullanıcılarının kampanyadan yararlanmak için öncelikle arabam.com mobil uygulamasını indirerek üyelik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ödeme işlemi tamamlanmadan önce 'İndirim Kodu' bölümüne 'VAAY750' yazılarak işlem indirimli olarak tamamlanıyor.